Marcó 2019 altos niveles de delitos de odio en EU

WASHINGTON.- Los crímenes de odio en Estados Unidos aumentaron en 2019 al nivel máximo alto en más de una década, según el informe actual del FBI, ente que comenzó a recopilar estos datos a principios de 1990.

En total, el FBI notificó 7 mil 314 crímenes de odio el año pasado -cifra cercana al récord de 2008, cuando hubo 7 mil 783-, frente a los 7 mil 120 registrados en 2018. Para el Buró Federal de Investigaciones, los crímenes de odio son clasificados con base en móviles como la raza, la religión y la orientación sexual, entre otras características.

De acuerdo con el reporte publicado este lunes, hubo 51 asesinatos relacionados con móviles de odio en 2019 en EU. Dentro de esta cifra el FBI incluyó a 22 personas que perdieron la vida durante un tiroteo en agosto del año pasado en un Wal-Mart de El Paso, Texas, que tenía como objetivo a mexicanos. El atacante afirmó, cuando fue interrogado, que se trató de un intento para asustar a los hispanos a fin de que abandonaran el territorio.

Conforme a lo descrito en el informe, el aumento de este tipo de delitos podría ser el resultado de que, actualmente, los reportes de los departamentos de Policía en la Unión Americana son más completos. Sin embargo, no se descartó la posibilidad de que, efectivamente, la cantidad de estos crímenes haya incrementado.

Los datos presentados por el FBI también mostraron que en 2019 hubo un aumento de casi 7% en los delitos de odio basados en la religión, con 953 denuncias de agresiones contra judíos e instituciones afines. En 2018, este índice fue de 835.

Por otro lado, la agencia estadounidense refirió que los crímenes de odio contra afroamericanos se redujo levente el año pasado, de mil 943 a mil 930.

No obstante, los delitos de odio contra los hispanos subieron a 527 en 2019, de 485 en 2018.

Paralelamente, el FBI explicó que se observó que los ataques basados en la orientación sexual de las víctimas se mantuvo relativamente estable, con un delito menos denunciado el años pasado en comparación con 2018.

Luego de que el reporte del FBI se hiciera público este lunes, grupos de defensa como la Liga Anti-Difamación pidieron al Congreso de EU y a las dependencias de aplicación de la ley que mejoren la recopilación de datos de sobre denuncias de delitos de odio, ya que -como han sostenido activistas desde hace tiempo-, alegan, las cifras estarían lejos de reflejar la realidad, debido a que las estadísticas se elaboran con base en informes voluntarios de departamentos policiales.

El año pasado, sólo 2 mil 172 agencias de aplicación de la ley de las 15 mil participantes en todo el país notificaron datos sobre crímenes de odio al FBI, reveló el documento oficial. Ante esto, se infirió que un gran número de agencias no presentó ningún dato sobre esta clase de agresiones, algo que ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por funcionarios del Departamento de Justicia.

Una investigación de The Associated Press en 2016 encontró que más de 2 mil 700 departamentos locales de Policía no habían presentado informes sobre crímenes de odio al FBI desde 2010.

“La gravedad total del impacto y el daño causado por los delitos de odio no se puede medir por completo sin una participación completa en el proceso de recopilación de datos del FBI”, enunció el presidente de la Liga Anti-Difamación, Jonathan Greenblatt, por medio de un comunicado.

Margaret Huang, presidenta del Southern Poverty Law Center, también se manifestó sobre el tema y remarcó que EU tiene “mucho trabajo por hacer” en materia de combate al odio.

“El informe del FBI es otro recordatorio de que tenemos mucho trabajo por hacer para abordar el odio en Estados Unidos”, sentenció.