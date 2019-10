Marchan miles en Edimburgo por independencia de Escocia

Los escoceses se pronunciaron sobre la independencia de su región en un referendo que se realizó en septiembre de 2014, cuando ganó el No con el 55 por ciento de los votos. [Agencias]

Los escoceses se pronunciaron sobre la independencia de su región en un referendo que se realizó en septiembre de 2014, cuando ganó el No con el 55 por ciento de los votos. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Unas 250 mil personas se manifestaron este día en Edimburgo para demandar la independencia de Escocia de Reino Unido, ante el temor de que una salida sin acuerdo de este país de la Unión Europea (UE) tenga graves consecuencia en la economía escocesa.

“Que no les quepa duda: la independencia está llegando”, indicó la primera ministra escocesa Nicola Sturgeon, quien no asistió a la movilización, que inició en el parque de Holyrood, junto a la sede del Parlamento escocés, y concluyó en el parque de The Medows, de acuerdo con la agencia Europa Press.

“Buena suerte para todos los que están marchando por la independencia en Edimburgo. No puedo estar en persona allí, pero estaré con ustedes en espíritu”, escribió Sturgeon en un mensaje a través de la red social Twitter.

Durante la marcha independentista, convocada por el grupo Todos Bajo una Misma Bandera, los asistentes portaban pendones con la Cruz de San Andrés o con el escudo monárquico escocés, mientras algunos vestían el tradicional “kilt” y tocaban la gaita.

Entre los asistentes estaba la diputada por el gobernante Partido Nacionalista Escocés (SNP), Joanna Cherry, quien señaló que “250 mil personas marchan por la independencia tras nosotros”.

Cherry interpuso una demanda ante la justicia escocesa para que el primer ministro británico Boris Johnson cumpla una ley aprobada en septiembre pasado, que le obliga a pedir un aplazamiento del Brexit -previsto para el próximo 31 de octubre- si no logra alcanzar un acuerdo con la UE.

Los escoceses se pronunciaron sobre la independencia de su región en un referendo que se realizó en septiembre de 2014, cuando ganó el No con el 55 por ciento de los votos.

Mientras que en junio de 2016, en el referendo del Brexit -como se conoce a la salida de Reino Unido de la UE- el 62 por ciento de los escoces se opuso.