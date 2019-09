Marchan migrantes contra Trump y AMLO

NUEVO LAREDO, TAM.- No ver a los migrantes como una moneda de cambio para negociar, es el llamado que la tarde de ayer sábado realizó monseñor Enrique Sánchez Martínez, obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo, al encabezar la Caminata de Solidaridad que se realizó en esta Jornada Mundial del Migrante y Refugiados 2019, que hoy concluirá.

Este recorrido inició en la Plaza Juárez que se ubica frente a la Parroquia del Santo Niño; portando banderas de diferentes nacionalidades. Los migrantes caminaron por la avenida Guerrero hasta la explanada de los Fundadores, ubicada en Guerrero y Héroe de Nacataz.

Acompañando al obispo, también estuvieron los sacerdotes Julio López y Enrique, director y subdirector de la Casa del Migrante Nazareth, respectivamente, además de migrantes, voluntarios y laicos.

Al arribar a la explanada, monseñor Enrique dio lectura al documento emitido por el Papa en esta jornada en la cual, como su lema lo señala, “No se trata sólo de migrantes, sino que a través del cual se exhorta a la sociedad a ser solidarios con este sector vulnerable”.

“Los migrantes no son cosas, son personas. A veces el mundo de los poderosos los excluye, el mundo del gran poder excluye a estas personas y nada más los utilizan para que trabajen, consuman y consuman pura chatarra.

A veces no les pagan justamente, son monedas de cambio. En las negociaciones entre Trump y López Obrador fue el intercambio, tú me detienes a los migrantes y yo no te cobro impuestos, eso es una moneda de cambio, es decir utilizaron a los migrantes. El presidente López Obrador se comprometió a detenerlos, que no crucen la frontera, pero para que no subieran los impuestos. No se ve ningún programa que los atienda ni el trabajo que les prometió”, señaló.

Al concluir su mensaje, el director de la Casa del Migrante entregó al obispo una camiseta con la frase #También yo soy migrante, además de tomarse la foto del recuerdo.

Para este domingo la conmemoración continuará en los patios de la Catedral del Espíritu Santo con un festival gastronómico que iniciará a las 10:00 de la mañana y concluirá a las 7:00 de la tarde.

A la 11:30, monseñor Enrique Sánchez oficiará la Misa de los Migrantes. La Catedral del Espíritu Santo se ubica en Veracruz 2531, colonia Madero.