Marchan en CDMX contra políticas de Andrés Manuel López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- Ciudadanos marchan del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución en contra de las políticas de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco de su Primer Informe.

Al grito de «Fuera AMLO», «Informe tramposo» y «México, México, México», la multitud avanza por Paseo de la Reforma.

«Nada que presumir: no hay seguridad, no hay aeropuerto, no hay medicinas», se lee en una manta que enlista más de 15 puntos.