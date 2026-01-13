Marca Nuevo Laredo el paso en Tamaulipas, con la mayor inversión en obra pública

Resultado de una administración responsable, con visión estratégica y capacidad de gestión

La presidenta municipal subrayó que invertir más por habitante tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las familias neolaredenses y en la competitividad del municipio. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Nuevo Laredo se consolida como el municipio con mayor inversión pública por habitante en Tamaulipas, resultado de una administración responsable, con visión estratégica y capacidad de gestión.

Para el presente ejercicio fiscal, el Gobierno Municipal que encabeza la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal ejercerá un presupuesto total de 4 mil 998 millones de pesos, de los cuales 1,332 millones de pesos se destinan directamente a inversión pública.

Este esfuerzo posiciona a Nuevo Laredo como líder estatal entre las principales ciudades, y que refleja una política de finanzas sanas, planeación financiera y una clara prioridad en la obra pública como palanca de desarrollo social y urbano.

Al respecto, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que estos indicadores no son casuales, sino el resultado de una forma responsable de gobernar.

“Estos números reflejan una realidad: Nuevo Laredo hoy es referente estatal en inversión pública, planeación financiera y uso responsable de los recursos. Gobernamos con resultados, no con ocurrencias, y eso se ve en cada peso que se invierte para mejorar la ciudad”, afirmó.

Desde una perspectiva estatal, el desempeño financiero de Nuevo Laredo cobra especial relevancia por tratarse de una ciudad estratégica para Tamaulipas, no solo por su condición fronteriza, sino por su papel como eje del comercio internacional, la logística y el crecimiento económico regional.

“Invertir más por habitante significa mejores calles, mejor infraestructura hidráulica, más obra social, más espacios públicos y mayor calidad de vida. Cuando Nuevo Laredo invierte, gana toda la región, porque somos frontera, somos comercio, somos logística y somos desarrollo para Tamaulipas”, puntualizó.

La administración municipal ha reiterado que alcanzar este nivel de inversión es posible gracias a la confianza institucional, la disciplina presupuestal y una gestión orientada a resultados, donde la obra pública se concibe como una herramienta para reducir rezagos, detonar desarrollo y fortalecer el futuro de la ciudad.

En un contexto donde los gobiernos locales enfrentan restricciones presupuestales, Nuevo Laredo se posiciona como un caso ejemplar en Tamaulipas, elevando el estándar de lo que un gobierno municipal puede lograr cuando existe liderazgo, orden financiero y visión de largo plazo.