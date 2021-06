Mantiene CBP desvío de carga a Colombia

NUEVO LAREDO, TAM.- Prevalece el envío de unidades vacías desde Nuevo Laredo hacia la aduana de Colombia, una medida que afecta a las agencias aduanales y empresas transportistas.

Desde el comienzo, las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), afirmaron que sería temporal por 6 meses el programa piloto para enviar camiones vacíos a la aduana de Colombia para aligerar filas y reducir tiempos de espera en el Puente Internacional 3.

A partir del 7 de diciembre, las unidades vacías no cruzan por el Puente Internacional 3 de Nuevo Laredo sino transitan por 22 kilómetros para llegar a la aduana de Colombia, Nuevo León, pero la fecha oficial para terminar con el programa piloto fue el pasado 7 de junio.

Varios consultados quienes prefieren no se publiquen sus nombres, detallaron que siguen a la espera de una respuesta de los funcionarios de CBP porque la fecha ya concluyó, y también es necesario conocer un informe que muestre si efectivamente disminuyeron las filas y los tiempos de cruce en el Puente Internacional 3.

El abogado y expresidente del CODEIN, Luis Pérez Benítez, dijo que es una medida que debe eliminarse porque le quita ingresos al Fideicomiso del Puente Internacional 3, porque como sabemos, los operadores de los camiones pagan cuotas de peaje para cruzar por los módulos de exportación, tanto los vacíos como los cargados con mercancías.

Los camiones vacíos certificados bajo el programa C-TPAT son los únicos que pueden cruzar por el Puente Internacional 3, pero las empresas transportistas pequeñas no tienen recursos económicos para pagar la certificación y desde el lunes 7 de diciembre sus unidades deben cruzar por el Puente Colombia por decisión de CBP.

En los últimos 3 meses consecutivos, la aduana de Nuevo Laredo registró mejores números en cruces de exportación comparado con el 2020.