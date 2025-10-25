Mantiene Bayern Munich paso perfecto con brillo juvenil de Lennart Karl

El Bayern sumó su decimotercera victoria consecutiva, impulsado por talento emergente, mientras Leipzig goleó y Dortmund logró triunfo agónico para no rezagarse

Lennart Karl del Bayern Munich celebra tras anotar en el encuentro de la Bundesliga ante el Borussia Mönchengladbach el sábado 25 de octubre del 2025. (AP Foto/Martin Meissner)

Lennart Karl del Bayern Munich celebra tras anotar en el encuentro de la Bundesliga ante el Borussia Mönchengladbach el sábado 25 de octubre del 2025. (AP Foto/Martin Meissner)

CIUADD DE MÉXICO.- El astro más reciente del Bayern Munich, Lennart Karl de 17 años, volvió a marcar el sábado y su equipo continuó con su inicio perfecto de temporada en la Bundesliga.

Fue la 13ra victoria consecutiva del equipo bávaro en todas las competencias.

Tres días después de convertirse en el goleador más joven del Bayern en la historia de la Liga de Campeones, Karl disparó desde fuera del área para su primer gol en la Bundesliga, el tercero del Bayern en una victoria 3-0 sobre el Borussia Moenchengladbach.

Karl nuevamente causó un impacto inmediato al ingresar desde el banquillo, después de anotar el miércoles en el quinto minuto contra el Brujas.

Otra victoria pero sin gol de Kane

Apenas por segunda vez esta temporada, Harry Kane —con 20 goles en sus 12 partidos anteriores— no anotó por el Bayern.

A pesar de estar último en la Bundesliga y reducido a diez jugadores tras una tarjeta roja a los 19 minutos, el Gladbach ha sido el equipo que más tiempo ha evitado que el Bayern marque esta temporada.

Justo cuando parecía que la frustración estaba aumentando después de que un gol de Kane fue anulado por fuera de juego, el capitán Joshua Kimmich le dio la ventaja a los 64. Asistido por el suplente Serge Gnabry, quien acababa de entrar, el primer disparo de Kimmich fue bloqueado, pero él mismo anotó en el rebote.

El Bayern duplicó su ventaja cinco minutos después cuando con un pase inteligente, Michael Olise le dio espacio a Raphael Guerreiro y marcó con un disparo rasante.

Poco después, Kevin Stöger golpeó el poste al ejecutar un penal que podría haber colocado al Gladbach de vuelta en el encuentro.

El gol de Karl selló la victoria para el Bayern.

Leipzig arrasa con Augsburgo

El Leipzig, que está en segundo lugar, a cinco puntos de distancia del Bayern, demolió 6-0 al Augsburgo. Seis jugadores diferentes anotaron, incluyendo Assan Ouédraogo, de 19 años, quien se apuntó un gol y una asistencia.

Fue la quinta derrota en ocho partidos para el exdelantero del Bayern, Sandro Wagner, en su primer trabajo como entrenador de la Bundesliga con el Augsburgo, y la primera vez que su equipo no logra anotar.

Una semana después de perder el “Klassiker” 2-1 ante el Bayern, un gol de Maximilian Beier en el tiempo de descuento le dio al Borussia Dortmund una victoria 1-0 sobre el Colonia. Ello evitó que su equipo, a siete puntos del Bayern en tercer lugar, perdiera aún más terreno en la carrera por el título.

Marcel Sabitzer, Julian Brandt y Fabio Silva vieron tapados sus disparos en el tiempo añadido mientras el Dortmund buscaba un gol. Beier anotó luego con un disparo bajo en un área de penalti abarrotada en el sexto minuto del tiempo añadido.

El Eintracht Fráncfort se recuperó de su derrota 5-1 ante el Liverpool en la Liga de Campeones cuando Jonathan Burkardt anotó ambos goles para vencer 2-0 en casa al St. Pauli. Eso puso fin a una racha de cuatro partidos sin ganar para el Fráncfort en todas las competiciones.

También el sábado, Adam Daghim anotó el único gol cuando el Wolfsburgo venció al Hamburgo por 1-0. El Hoffenheim ganó 3-1 contra el Heidenheim.