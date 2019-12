Mantendrá SEBIEN su personal y de estructura

CD. VICTORIA. TAM.- Con el objetivo de mantener el dinamismo y continuar atendiendo las demandas sociales, los programas y proyectos sociales dentro de la administración pública estatal, se continúan revisando, sostuvo Rómulo Garza Martínez.

“Estamos trabajando en eso, yo no quiero adelantar una respuesta de un resultado que todavía no está concluido, las mesas para generar los acuerdos del presupuesto se están analizando, se están revisando y obviamente los próximos días tendremos la oportunidad de culminar con este proceso, pero no está terminado”, indicó.

Adelantar un número o un dato sería irresponsable de mi parte, considero el Secretario de Bienestar Social luego de ser consultado acerca de los resultados de la valoración del trabajo que se está realizando dentro de esta dependencia.

En todo ello, anticipó que la dependencia mantiene su estructura en los 43 municipios del estado y que no está considerado, llevar a cabo despidos o disminuir su prendido a lo largo y ancho de Tamaulipas.

“En todos, en los 43 municipios tenemos un equipo de trabajo que nos está ayudando a mantener una cercanía con la población y obviamente hacer la dispersión de toros los programas y acciones del Gobierno del Estado”, indicó.

Estamos revisando todo. Estamos haciendo una revisión general, programas, personal, se está evaluando todo el tema del trabajo de la SEBIEN, y obviamente el objetivo es generar un mayor dinamismo del que traíamos y que te dé la oportunidad de entregar mejores resultados a la población, precisó

Dijo que no tiene una estimación en cuanto al tiempo que pueda durar esta revisión e insistió en que la misma, sigue en proceso.

Afortunadamente creo que es una oportunidad interesante, nos sentamos varios a la mesa, buscamos formas que haya la menor afectación posible por el tema de los recortes presupuestales, comentó.

“En todo esto tiene que haber mejoramiento de la calidad de vida de las personas y que nos dé la oportunidad de hacer un análisis, una revisión y al final del camino que podamos concluir con un presupuesto favorable a la población”, concluyó.