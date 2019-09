Manchester United renueva contrato con el defensa Victor Lindelof

CIUDAD DE MÉXICO.- El club Manchester United hizo oficial la renovación del contrato con el defensa sueco Victor Lindelof, con lo cual queda ligado con los Red Devils hasta junio de 2024.

“Desde el día que llegué al United me he sentido en casa. He crecido significativamente, tanto como jugador como persona, durante estos últimos dos años y estoy agradecido a todos en el club por su ayuda y apoyo”, afirmó el futbolista.

Desde su traspaso de Benfica al equipo de Old Trafford en 2017 el rendimiento de Lindelof ha sido reconocido dentro de la escuadra al defender la playera de los Diablos, y el internacional jugador es consciente de que aún le queda mucho por trabajar.

”Todavía soy joven y sé que puedo seguir mejorando, pero con la ayuda del entrenador y su cuerpo técnico; creo que sólo vienen buenas cosas para este gran club”, puntualizó.