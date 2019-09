Manchester United igualó 1-1 frente al Arsenal

CIUDAD DE MÉXICO.- Manchester sigue afuera de la zona de torneos internacionales. Los red devils tienen un rendimiento del 42%.

El más beneficiado con el empate es Arsenal que sube hasta la cuarta posición del torneo.

Chances for both teams to find a winner but it ends all square#MUNARS pic.twitter.com/CQUQcBfGqa

— Premier League (@premierleague) September 30, 2019