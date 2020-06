‘Mamma Mia’ podría tener tercera parte

CIUDAD DE MÉXICO.- Mamma Mia podría tener una tercera entrega.

Así lo reveló su productora Judy Craymer, quien compartió en una entrevista con Daily Mail que antes de la pandemia de coronavirus estaba trabajando en la tercera película de la franquicia.

“Creo que algún día habrá otra película porque es una trilogía y sé que Universal quiere que lo haga”, expresó Craymer, a cargo de la producción teatral original, así como de las adaptaciones cinematográficas de 2008 y 2018.

Tanto Mamma Mia como su secuela, Mamma Mia! Here We Go Again, fueron éxitos en taquilla, esta última recaudó casi 400 millones en todo el mundo.

El primer filme cuenta la historia de Sophie (Amanda Seyfried) y su madre, Donna (Meryl Streep). Mientras Sophie se prepara para el día de su boda, surge la duda de quién es su padre, así que invita a las tres de las parejas pasadas de su mamá con la esperanza de encontrar a su verdadero padre.

Su secuela se centra en el pasado de Donna, interpretada en su versión joven por Lily James, explorando aún más sus relaciones amorosas y el surgimiento de su grupo musical.