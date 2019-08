Maluma y J Balvin preparan nuevo tema titulado ‘Qué pena’

CIUDAD DE MÉXICO.-Aunque no lo han confirmado, las publicaciones en redes sociales han dado indicios de que Maluma y J Balvin estarían preparando un nuevo tema juntos.



La canción se llamaría “Qué pena” y hasta el momento no se conocen muchos detalles; sin embargo, apegados al historial musical que tiene cada intérprete, seguramente se tratará de un gran éxito.

A través de sus cuentas de Instagram, los colombianos compartieron la misma imagen, en la que aparecen con lentes oscuros y en la que sólo escribieron “Qué pena”.

Desde hace unos años se especulaba que J Balvin y Maluma no solo no eran amigos, sino que, incluso, no se llevaban bien.

En alguna ocasión, el papá de Balvin aseguró que su hijo se diferenciaba del estilo de su compatriota, porque sus letras no eran “tan vulgares”.

Sin embargo, el primer acercamiento entre ambos cantantes nacidos en Medellín fue el remix del tema “X” de Nicky Jam, que incluyó al “Pretty boy” y a Ozuna.

Regresa a México

Hace unas horas, el intérprete de Felices los 4 anunció a través de Instagram que regresa a México para ofrecer varias presentaciones en distintas ciudades como parte del 1111 World Tour.

El intérprete originario de Colombia se presentará por tercera ocasión en este año en el Auditorio Nacional los próximos 13 y 14 de diciembre.

No obstante, la primera fecha del tour tendrá lugar en el foro GNP Seguros de Mérida, Yucatán el 28 de noviembre.

La segunda será en Monterrey en el auditorio Citibanamex el 5 de diciembre.

La siguiente será en el auditorio Telmex de Guadalajara, el 7 de diciembre.

El Auditorio GNP Seguros de Puebla recibirá al intérprete de «Felices los 4» el 12 de diciembre.

Para finalizar en la Ciudad de México.

La preventa para tarjetahabientes Citibanamex se llevará a cabo el 22 y 23 de agosto; un día después se podrán adquirir los boletos en las taquillas de los inmuebles y a través del sistema Ticketmaster.