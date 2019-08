Maleck se queda en prisión; persiste riesgo de evasión: juez

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de tres horas y 25 minutos, el juez Octavo de Control y Oralidad de Jalisco, Javier García, resolvió y ratificó la prisión preventiva a Joao Maleck.

“Al existir un contrato de trabajo vigente, su residencia es diversa; y por tanto, se presume que existe riesgo de evasión”, expuso el juzgador, en suplencia del titular del caso que se encuentra de vacaciones.

La defensa del jugador del Club Santos Laguna, solicitó variar la medida cautelar, y que el imputado, se presentará cada 15 días ante la Comisaría de Atención a Preliberados y Liberados, que se ubica sobre avenida La Paz, en pleno centro de Guadalajara.

Además, exhibió tres cheques que solventan la reparación del daño de las víctimas por un monto de 3 millones de pesos.

Uno por 650 mil pesos para la familia de María Fernanda, además de dos millones de pesos repartidos en partes iguales para los hijos de Alejandro Castro.

“En estos tres cheques, se tomó en cuenta los gastos funerarios, indemnización de ley, y en el caso de los menores, se tomó en cuenta su proyecto de vida”, refirió Javier Alberto García González, abogado de Maleck.

Sin embargo, Jaime Navarro director general de Seguimiento a Procesos de la Fiscalía, afirmó que esa garantía carecía de toda la formalidad jurídica y sobre todo, no se tiene certeza de que tengan fondos.

“Yo no me voy arriesgar a falsear (los cheques)”, respondió el representante del futbolista, quien confirmó que las víctimas indirectas no han recibido indemnización, pese a que ya aceptaron firmar el acuerdo reparatorio.

“La intención es entregarlos de una manera legal, no por debajo del agua; yo no quiero depositarlos, porque qué tal que ellos quieran otra cantidad o que el nombre este mal”, argumentó.

​