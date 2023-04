Magic Johnson aporta otra asistencia en compra de Commanders

ARCHIVO - Magic Johnson en la premiere de "They Call Me Magic", el jueves 14 de abril de 2022 en el Teatro Regency Village de Los Ángeles. (Foto de Richard Shotwell/Invision/AP)

LOS ÁNGELES.— Magic Johnson se alzó con otra victoria, y sirvió otra gran asistencia en su carrera como un prolífico dueño de equipo tras retirarse como jugador de baloncesto

El legendario armador de los Lakers de Los Ángeles y miembro del Salón de la Fama forma parte del grupo de propietarios que este jueves alcanzaron un principio de acuerdo con Dan Snyder, para la compra de los Commanders de Washington de la NFL por 6.050 millones de dólares billones, según indicaron dos personas con conocimiento de la operación a The Associated Press. Las personas hablaron en condición de anonimato debido a que el acuerdo no está finalizado.

Johnson es la cara más conocida entre los nuevos dueños de los Commanders, cuyo principal soporte financiero proviene del multimillonario Josh Harris. Se trata de un papel conocido para Johnson, quien también es dueño de acciones minoritarias de los Dodgers de Los Ángeles del béisbol de las Grandes Ligas; Los Ángeles FC de la MLS; Los Ángeles Sparks, de la WNBA.

Décadas después de su brillante carrera como jugador y líder de los Lakers, Johnson es también un valioso compañero de equipo en el exclusivo mundo de las finanzas deportivas.

Usualmente, las franquicias no suelen revelar los porcentajes que le pertenecen a sus propietarios. Pero Johnson no es el dueño mayoritario en ninguno de sus equipos.

Mientras que Magic es un participante financiero muy significativo, los multillonarios valoran su experiencia en el manejo de negociaciones muy complejas, y también por ser una figura conocida y carismática que puede servir como el vínculo con los fanáticos y los medios de prensa.

Johnson se unió tan solo hace un mes al grupo de Harris, pero su nombre sobresalió en los titulares al momento de que se llegó a un acuerdo.

El portavoz de Johnson en Los Ángeles no accedió a un solicitud de comentarios sobre esta potencial venta. Harris y la NFL tampoco emitieron comentario alguno sobre la avanzada negociación.

Más allá de lo que acumuló en su carrera como jugador, Johnson es un adinerado empresario especializado en entretenimiento, comercios minoristas y las bienes raíces. Su introducción como propietario de equipo se dio en 1994, cuando el dueño de los Lakers, Jerry Buss, vendió una acción a Johnson. Buss fue considerado por Johnson como su mentor en el mundo de los negocios, y la vida.

Johnson dio otro paso hacia la alta esfera del deporte en 2012 al unirse a un acuerdo que tiene similitudes con el de la venta de los Commanders.

Johnson estuvo al frente del grupo Guggenheim Partners, apoyado por el multimillonario Mark Walter cuando adquirieron a los Dodgers, otra franquicia muy querida que posee una rica historia, y con un conflictivo e impopular dueño (Frank McCourt) que tampoco quería vender.

El grupo Guggenheim compró posteriormente al Sparks a inicios de 2014, y a finales de dicho año, Johnson se uniría al enorme grupo de dueños del LAFC.