Maestros no pueden conectarse con muchos de sus alumnos

NUEVO LAREDO, TAM.- 15 días de que se registrara la tormenta severa, todavía algunos sectores de la ciudad padecen la falta de conectividad de internet, razón por la que hasta la fecha la Secretaría de Educación en Tamaulipas, no ha hecho oficial el reinicio de las clases a distancia, informó Aurelio Uvalle Gallardo, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Nuevo Laredo.

“No se ha recibido ningún comunicado en función de dar las clases en línea, los directores y jefes han tenido reuniones con los directores la semana pasada y todavía algunos, hoy lunes (ayer), no han podido conectarse desde la semana pasada por la conectividad que ha estado fallando el internet. Lo mismo sucede en las casas de los alumnos, sobre todo en la mañana me decían que en el poniente no había conectividad”, explicó.

El jefe de educación señaló que los docentes de los diferentes niveles académicos como preescolar, primaria y secundaria continúan aplicando estrategias para que esa comunicación y enseñanza a distancia con sus estudiantes no se pierda a un mes de que finalice el presente ciclo escolar.

“Sé que todavía hay maestros que están buscando la conectividad con sus alumnos y no pueden conectarse, pero todavía no tenemos el documento en donde ya se nos diga que podemos conectarnos”, dijo.

Uvalle Gallardo manifestó que una de las herramientas que están utilizando los profesores es el WhatsApp o Facebook para que sus alumnos sigan trabajando en línea en estas semanas que le restan al ciclo escolar 2021-2022.

“Los profesores están buscando la manera de comunicarse ya sea WhatsApp o de otra forma porque ya estamos próximos a una tercera evaluación, esperemos que los directores y maestros con la experiencia que tienen, logren tener esa conexión con sus alumnos”, concluyó.