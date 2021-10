Maestra mexicana, entre las 10 mejores del mundo

CIUDAD DE MÉXICO.- La profesora Diana Lorena Rubio, quedó nominada entre los 10 mejores académicos del mundo al galardón Global Teacher Prize 2021 con un premio de un millón de dólares impulsado por la fundación Varkey.

La docente del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 118 Josefa Ortiz de Dominguez en el municipio Corregidora, Querétaro, es una de las principales maestras del país que ganó el año pasado el «Premio Extraordinario Docente» promovido por la organización Movimiento STEAM donde le otorgaron un millón de pesos.

Una de sus mayores pasiones era cómo influir en más niñas y mujeres para que eligieran carreras de diferentes áreas como: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas.

Diana comenzó a enseñar biología en el 2011 y desde entonces consideró la profesión como un acercamiento mágico con los jóvenes, así como una trinchera desde la que podía incidir en la sociedad.

Además cuenta con un club de ciencia, desde donde impulsa que las y los jóvenes se interesen en estas disciplinas y desarrollen proyectos para resolver problemas.

Diana también colabora con la Secretaría de Educación Pública de Querétaro para capacitar a los maestros y escalarla a nivel nacional.

Congratulations! Mexico’s Diana Lorena Rubio is a top 50 finalist for the Global Teacher Prize 2021. Her modern techniques have seen her students excel at school and at national and international science fairs. #Teachersmatter #GlobalTeacherPrize pic.twitter.com/CREA32rHOe

— Global Teacher Prize (@TeacherPrize) September 24, 2021