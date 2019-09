Madre trabaja duro para sacar adelante a sus hijos

NUEVO LAREDO TAM.- A la señora Elvira Lira Murillo de 58 años de edad, ni las altas temperaturas ni las lluvias le impiden salir desde las nueve de la mañana a recorrer las calles empujando el carrito de paletas, hace 10 años llegó a esta ciudad al ser deportada de Estados Unidos, siendo su hogar algún rincón de la vía pública.

Doña Elvira quien es originaria de Zacatecas, mencionó que permaneció por tres años en el Paso Texas y otros tres en Dallas hasta que un día las autoridades migratorias de ese país le solicitaron sus documentos, como estaba de manera ilegal fue deportada por este frontera.

“Cuando llegué a esta ciudad duré como dos meses viviendo en la calle, al predicar la palabra de Dios en las plazas públicas conseguía ofrendas y de esa manera podía comer, luego limpiaba patios de las casas, como por tres años me refugié en una iglesia y ahí me daban techo y comida”, señaló.

Agregó que posteriormente empezó a trabajar en la Paletería la Potosina que se ubica en Washingtón 2534 donde ya lleva cuatro temporadas trabajando, sus compañeros le dicen que vende más que ellos, tal vez se deba a que realiza un recorrido más largo que sus demás compañeros.

Precisó que vive con dos hijos Gabriel y Ricardo de 20 y 23 años de edad los cuales padecen Esquizofrenia Bipolar debido a ello no pueden trabajar, su esposo quien vive en el vecino país le manda algo de dinero pero aún así apenas le alcanza para pagar la renta y comprar algo de mandado.

Destacó que cuando sale a trabajar deja a sus hijos encargados con una vecina, hasta que regresa entre tres o cuatro de la tarde, a diario obtiene de ganancia entre 250 o 300 pesos, su principal recorrido es por la colonia Viveros y la colonia Victoria.

Reveló que a pesar de que camina mucho el cansancio no la vence, asegura que se siente aún con muchas fuerzas para seguir trabajando y seguir sacando adelante a sus dos hijos, cuando sale de su casa para la paletería siempre se encomienda a Dios, para que la proteja de cualquier situación de riesgo.

“A mi no me da pena vender paletas, por el contrario todos los días me levanto con las ganas de trabajar cuando se quiere se puede, yo pago 700 pesos de renta, me gustaría que me ayudaran con una despensa, o con otro tipo de ayuda, me pueden localizar en el 867715- 1527 es el teléfono de la paletería”, explicó.