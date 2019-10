Macy’s prohíbe las pieles en todos sus centros

Madrid- El grupo estadounidense Macy’s Inc, propietario de las cadenas de grandes almacenes Macy’s y Bloomingdale’s, anunciaba ayer mismo que dejará de vender pieles en todos sus centros comerciales para finales del ejercicio de 2020. Una medida que conllevará el cierre de todas sus secciones y espacios de peletería, y que afectará no solamente a las prendas y artículos confeccionados para sus propias marcas, sino también a las de las demás firmas presentes en la totalidad de sus establecimientos. Incluidos los de las cadenas Macy’s Backstage y Bloomindale’s The Outlet.

“En los últimos dos años hemos seguid de cerca las tendencias de los consumidores y las marcas, escuchado a nuestros clientes e investigado alternativas a las pieles”, indicaba a través de un comunicado Jeff Gennette, presidente y director ejecutivo de la compañía. “Hemos atendido a las palabras de nuestros colegas, incluidos los feedback de nuestros propio grupo Go Green, y nos hemos reunido regularmente para tratar sobre este tema con la Asociación Protectora de Animales de los Estados Unidos, y con otras ONG”. “Las marcas propias de Macy’s ya no contaban con el uso de pieles, así que expandir esta práctica a todo Macy’s era el siguiente paso natural”, indicaba el máximo directivo del grupo, al tiempo que declaraba sentirse “orgulloso” de su colaboración con la asociación animalista, y firme en su compromiso por terminar con la venta de pieles. Medida que la compañía buscará llevar a cabo, mientras proporciona “una gran moda y valores a nuestros clientes”, e investiga para continuar ofreciendo “alternativas de piel sintética de la más alta calidad”.

La medida, que se produce a penas una semana después de que California se convirtiera en el primer Estado de los Estados Unidos en prohibir la venta y fabricación de prendas y artículos de peletería , ha recibido sin duda una calurosa acogida entre las asociaciones animalistas. Tanto por la propia HSUS (Humane Society of the United States) con la que ha colaborado Macy’s, como con otras tan activas como Peta.

“Aplaudimos a Macy’s y a su decisión, con principios y visión de futuro, de prohibir la venta de pieles para finales del ejercicio fiscal de 2020”, señalaba Kitty Block, presidenta y CEO de la protectora HSUS. “Este noticia sigue las pautas y está en línea con las opiniones de muchos consumidores, y otros minoristas deberían seguirla. Con tantísimos diseñadores, ciudades importantes y ahora un Estado oponiéndose a la comercialización y la venta de pieles, estamos mucho más cerca de poner fin a esta práctica innecesaria e inhumana”.

“Los miembros de PETA nunca han dejado de hacer campaña para que Macy’s estuviera libre de pieles”, indicaba por su parte, a través de un comunicado, la organización defensora de los derechos de los animales PETA. “Comenzamos en los años 80, cuando convertimos la tienda en nuestro principal objetivo de los Fur-Free Friday (también conocidos como Black Friday) y nuestros activistas eran arrestados por bloquear las puertas de la tienda de Herald Square, en Nueva York, y por interrumpir su desfile del Día de Acción de Gracias”, así que “brindamos por su decisión de dejar las pieles”. Declaraciones que desde la organización terminaban lanzando una advertencia hacia “cualquier tienda que quiera sobrevivir”, que debería leer entre líneas, y saber que “los compradores y clientes de hoy no tienen ningún interés en llevar la piel de animales torturados”.

Actualmente Macy’s se sitúa como la primera cadena de grandes almacenes del mundo, seguida de la también estadounidense Kohl’s y de la española El Corte Inglés. Durante su ejercicio fiscal de 2018, la compañía logró generar un volumen de ventas por valor de 24,9 mil millones de dólares, contaba con una plantilla cercana a los 130.000 empleados, con una red compuesta por aproximadamente 680 grandes almacenes de las marcas Macy’s y Bloomingdale’s, y con cerca de 190 tiendas especializadas que operaba bajo las siglas Bloomingdale’s The Outlet, Bluemercury y Macy’s Backstage. Espacios comerciales que tiene repartidos por cerca de 43 estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Guam y Puerto Rico. Una amplia lista de puntos de venta, a la que también habría que sumar sus propias páginas online y los centros internacionales con los que cuenta en Dubai y Kuwait.