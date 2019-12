Machismo no es exclusivo de Tam

CD. VICTORIA, TAM.- Aunque persisten los abusos en contra de las mujeres, en Tamaulipas ha habido importantes avances en contra de este tipo de situaciones, señaló Olivia Lemus Martínez.

“Esta es una situación que no es particular de Tamaulipas, creo que es una situación de todo el país, obviamente también el tema de violencia contra mujeres y niños, es una crisis en cuestión de derechos humanos, y en ello hemos venido trabajando”,

Indicó.

Por mucho tiempo, muchas mujeres que nos hemos dedicado a este tema, hemos venido aportando nuestro esfuerzo y trabajo para atacar esta problemática y lograr reducir los índices de este tipo de abusos en contra de las féminas, señaló la Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Aunque vamos sumando avances como la Ley General para una vida libre de violencia, sin embargo, siguen aún situación que debemos de atender, aceptó.

Dijo también que, pese a que existe esta problemática entre nuestra sociedad, que la Comisión a su cargo no ha emitido a la fecha una sola recomendación en contra de autoridades, en este tema.“No hemos emitido recomendaciones en este tema, porque nos hemos dado a la tarea de atender de manera multidisciplinaria. Nos hemos apoyado para efecto de dar un apoyo terapéutico y cuando es necesario el apoyo jurídico”, señaló.