Lupillo Rivera también se borra el tatuaje de Belinda

CIUDAD DE MÉXICO.-Casi dos años duró el rostro de Belinda en el brazo izquierdo de Lupillo Rivera.

Se dio a conocer que el cantante borró el tatuaje que se había hecho de la también actriz en 2019, con quien presuntamente sostuvo una relación de casi medio año.

El especialista en tatuajes, Tanke-Rules, subió una imagen a su cuenta de instagram informando que había tenido la suerte de cubrirle un tattoo a Rivera, impulsando a la gente a que adivinara cuál había sido.

“La foto ya tiene tiempo, fue del 12 de mayo. Fue una coincidencia, pero no puedo decir nada, sino hasta mañana”, dijo brevemente el artista a EL UNIVERSAL.



“Tuve la suerte de cubrirle un tattoo a mi compa @lupilloriveraofficial adivinan cuál fue?. Vía Instagram.

El ejercicio de cubrir el tatuaje se realizó en su estudio de Ciudad Guzmán, Jalisco, dos semanas antes de que Belinda y Christian Nodal hicieran público su compromiso de matrimonio.

Lupillo y Belinda se conocieron siendo coaches del reality televisivo “La voz México”. El tatuaje era el rostro de Belinda, ligeramente inclinado y viendo sobre su hombro derecho.

“Este tatuaje me lo hice porque Belinda tiene muchos fans que se han tatuado el rostro de ella y en una conversación que teníamos ella y yo en La voz me retó. Me dijo ella ‘a que no te tatuas mi cara’ y (yo) ‘ah, por qué no’, me mandó la foto, fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje”, dijo Rivera en un video que subió a sus redes sociales hace varios meses.

En el mismo afirmó que jamás fueron novios, sino simplemene amigos. También aseguró que la imagen jamás se la quitaría.

“Muchas críticas porque me hice el tatuaje, pero es mi brazo, es mi cuerpo, yo me puedo tatuar lo que yo quiera y a nadie le debe importar y creo que es válido si puedo traer el tatuaje de la mujer más bella, de la mujer más hermosa que he conocido en mi vida, aquí la traigo y ahí se va a quedar y ahí siempre la voy a tener”, subrayó.

Rivera sería el segundo hombre público, relacionado con la cantante de “Muriendo lento”, en retirarse un tatuaje alusivo. El primero fue Criss Ángel, pareja de ella en 2016, quien se había puesto la palabra “Beli” en el pecho.

El mes pasado el mago subió una foto a sus redes sociales en donde se observó que dicha palabra había sido cambiada por “God”.



Foto:Especial.

El encanto de Lupillo por Belinda

En agosto de 2019, Lupillo, quien participó junto a Belinda en “La Voz Azteca”, habló abiertamente del tipo de relación que se dio con la cantante, y negó que hubiera existido un noviazgo.

“Belinda y yo nunca hemos sido novios, siempre hemos sido amigos, nos conocimos en La Voz, empezamos a conocernos, salimos unas seis veces, creo, a diferentes partes, pero simplemente somos amigos, yo vengo a aclararles esto porque se ha especulado por mucho tiempo y pues somos unos grandes amigos que nos conocimos, nos caímos bien, conversamos mucho, nos la llevamos muy suave Belinda y yo”, dijo.

Rivera pidió entonces que no se lanzaran contra la cantante, a quien considera una de las mujeres más hermosas que ha conocido.



Vía Instagram.

“No quiero que me la critiquen, no quiero que me la maltraten, no quiero que le digan nada feo, es una dama es una persona que yo considero una de las más hermosas que he conocido en mi vida, física y por dentro, la verdad”, reiteró.

En aquella ocasión, el hermano de Jenni Rivera mostró el polémico tatuaje que se hizo en honor a la intérprete de “Bella traición” y explicó que se lo realizó porque ella lo retó, y que además no tenía nada de malo tener tatuado el rostro de la mujer más bella que ha conocido.

“Los belifans, hay algunos que se han tatuado el rostro de Belinda, en una conversación que tuvimos ella y yo en La Voz, me retó, me dijo ella ‘a que no te tatuas mi cara’ y dije ‘y por qué no’ , me mandó la foto, fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje; muchas críticas, pero es mi brazo, es mi cuerpo, me puedo tatuar lo que yo quiera y a nadie le debe de importar, es válido si puedo traer el tatuaje de la mujer más bella que he conocido en mi vida, ahí la traigo, ahí se va a quedar y ahí siempre la voy a tener”, enfatizó.

Finalmente le mandó sus mejores deseos a la cantante, a quien chuleaba en cada oportunidad a través de Instagram.

“Le deseo la mejor suerte del mundo en lo que ande haciendo, en su trabajo, en su música….ahí estamos a la orden mi gente, ahí van a seguir viendo noticias calientes, bye”, bromeó.

Belinda comentó el video de Rivera y le agradeció ser siempre un caballero.

“Gracias por ser un caballero siempre! Eres un gran hombre y el mejor artista!!!! También yo pido respeto para ti. Te mereces lo mejor!!! I love youuuuuu”, se lee.

También bromeó sobre las falsas versiones de boda con Lupillo.

“Yo si me quería casar contigo, será que podremos?”, cuestionó.

A Lupillo también le sonríe el amor

En agosto del 2020, Lupillo gritó a los cuatro vientos que estaba enamorado de una joven de Jalisco llamada Giselle Soto.

“Sólo quiero decirles que estoy contento y felizmente enamorado”, expresa a través de un video en sus redes sociales.

En dicho material, Lupillo aparece con Giselle, de 26 años, platicando, tomando tequila y compartiendo besos.

“Antes de que alguien más te lo cuente… Hoy quiero compartir con ustedes que me encuentro feliz, contento , pleno y agradecido con Dios por poner en mi camino a una mujer como ella … Amor, gracias por lo que has hecho en mi durante este tiempo, por tu sonrisa y tus abrazos en los momentos que más los necesito. Sí es bella por fuera, por dentro es más”, se lee.



Vía Instagram.