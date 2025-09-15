Luka Modric se une al exclusivo club de los 40 con un gol histórico en la victoria de AC Milan

"Espero que la próxima vez alguien no me recuerde más mi edad", dijo Modric con una risa

Luka Modric, del AC Milan, celebra después de anotar el gol de su equipo en el partido de fútbol de la Serie A entre AC Milan y Bologna en el estadio de San Siro, el domingo 14 de septiembre de 2025, en Milán, Italia. (AP Foto/Luca Bruno)

Luka Modric, del AC Milan, celebra después de anotar el gol de su equipo en el partido de fútbol de la Serie A entre AC Milan y Bologna en el estadio de San Siro, el domingo 14 de septiembre de 2025, en Milán, Italia. (AP Foto/Luca Bruno)

MILÁN (AP) — Luka Modric anotó días después de su cumpleaños 40 para unirse a un club exclusivo y darle al AC Milan una victoria por 1-0 sobre el Bologna en la Serie A el domingo.

Modric, quien celebró su cumpleaños el martes, se convirtió en el sexto jugador en anotar en la liga italiana después de cumplir 40 años, incluyendo más recientemente a Zlatan Ibrahimovic y Fabio Quagliarella.

“Espero que la próxima vez alguien no me recuerde más mi edad”, dijo Modric con una risa.

El entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, fue expulsado al final — en su tercer partido de liga de regreso a cargo del AC Milan — por disentir después de que un penalti otorgado a los Rossoneri fuera revocado tras revisión de video.

En escenas familiares de su tiempo en la Juventus, Allegri se quitó la chaqueta con enojo y también gritó sarcásticamente “Bravo” a los oficiales mientras era escoltado fuera.

“En ese momento tenía algunas cosas que decirle al cuarto árbitro, afortunadamente la chaqueta me salvó”, dijo Allegri, quien también elogió a Modric.

“Luka es un jugador extraordinario y es un placer verlo, pero también es un tipo realmente humilde, y eso es una demostración de lo gran campeón que es. Sabe un minuto antes a dónde irá el balón, y tiene una técnica tan extraordinaria”.

Pervis Estupiñán golpeó el poste para el Milan en la primera mitad, pero el equipo de Allegri luchó para romper al Bologna hasta el minuto 61.

Modric inició la jugada en el medio de su propio campo, encontrando a Ruben Loftus-Cheek para avanzar y pasar el balón a Alexis Saelemaekers. El internacional belga cortó hacia adentro y lo pasó para que el entrante Modric lo enviara al fondo de la red desde justo dentro del área.

Samuele Ricci, quien acababa de salir del banquillo, vio un esfuerzo golpear el poste y el Milan golpeó la madera por tercera vez en el partido a través de Santiago Giménez.

El partido también vio a Adrien Rabiot y Jonathan Rowe enfrentarse tras un altercado en el vestuario que los obligó a ambos a salir del Marsella el mes pasado. Rabiot comenzó el partido para el Milan, mientras que Rowe entró en la segunda mitad para el Bologna.

Roma sorprendida

El delantero argentino Giovanni Simeone anotó su primer gol en la Serie A en más de un año para ayudar al Torino a vencer sorpresivamente el domingo 1-0 a la Roma.

Fue la primera victoria de la temporada para el Torino con el nuevo entrenador Marco Baroni y la primera derrota de la Roma después de dos victorias 1-0 en los dos primeros partidos de Gian Piero Gasperini al mando.

Simeone, hijo del entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, se unió al Torino proveniente del Napoli el mes pasado. Y abrió su cuenta de manera impresionante a los 59 minutos, iniciando y finalizando la jugada.

Super Zalewski

Nicola Zalewski consiguió un gol y una asistencia y también golpeó el travesaño para ayudar al Atalanta a aplastar 4-1 al Lecce en su primera victoria desde que Ivan Juric reemplazó a Gasperini.

El Atalanta había comenzado la temporada con dos empates.

Primeros puntos

El Sassuolo consiguió sus primeros puntos de la temporada al vencer 1-0 a la Lazio.

El Udinese se mantuvo invicto con una victoria por 1-0 ante el recién ascendido Pisa.