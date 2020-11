Lucha por la vida sin piernas y un solo brazo

NUEVO LAREDO, TAM. – Wilmer Joel tiene 35 años, es hondureño y desde hace cuatro años reside en Nuevo Laredo. Hace 11 años tuvo un fuerte accidente al caer del tren en movimiento. A pesar de la gravedad de la situación Wilmer Joel consiguió sobrevivir, aunque no sin secuelas. Fue necesaria la amputación del brazo derecho y sus dos piernas.

A raíz de esto el hondureño miró truncado su sueño de llegar a Estados Unidos, por lo que ahora pide el apoyo de la ciudadanía para salir adelante.

“Todos los días trabajo guiando carros en el cruce de Doctor Mier y Guerrero para sacar algo de dinero, pues no tengo un lugar específico en donde vivir, me quedó en cualquier parte que sienta seguro para dormir, por eso estoy trabajando porque me gustaría rentarme un cuartito”, expresó.

Para Wilmer, uno de sus sueños es comprar unas prótesis para poder caminar, pues aseguró que anteriormente tenía unas, pero ya no le sirvieron.

“Cuando me paso el accidente regrese a Honduras y ahí conseguí las prótesis, después me volví aventurar y pues ahorita lo perdí todo, ahorita me traslado a los lugares en una patineta y trato de trabajar en lo que pueda para salir adelante”, manifestó.

El hombre también dijo que le gusta hacer música, pues le llama la atención tocar guitarra, piano u otro instrumento.

“Me gusta mucho hacer música, me gustaría tener algunos instrumentos para poder trabajar, pero lo que más deseo ahorita es rentar un lugar porque ya viene la temporada de frío”, indicó.

Las personas que deseen apoyar a Wilmer Joel con alguna silla de ruedas o patineta, o con ropa invernal, alimentos, algún instrumento musical o apoyo económico pueden acudir al crucero de Doctor Mier y Guerrero a un lado de la tienda Milano en el sector centro donde permanece durante varias horas.