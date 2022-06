Lucero hace ‘reproche’ a Mijares en pleno concierto

CIUDAD DE MÉXICO.- La noche de ayer viernes, Lucero y Mijares hicieron vibrar el Auditorio Nacional con cada una de las canciones que interpretaron, gracias a que en el escenario se divirtieron y gozaron durante las más de dos horas que duró su concierto, el cual forman parte de su tour Hasta que se nos hizo.

Faltaban 10 minutos para las nueve de la noche cuando la tercera llamada se escuchó en el sonido del recinto, entonces las luces se apagaron y las primeras notas del tema ‘Ya no’ se dejaron escuchar, entonces el telón que había en el escenario se abrió y se pudieron ver a los 13 músicos que acompañarían a Lucero y Mijares en este show, ellos aparecieron tomados de la mano y luciendo espectaculares con un vestuario en dorado y negro, desatando la euforia del público al verlos al fin juntos.

‘Estamos muy contentos de estar aquí con esta gira, esperando que este show que hacemos con amor y cariño les guste’, expresó Mijares al dirigirse por primera vez a la gente.

‘Gracias por acompañarnos y gracias por traernos la buena fortuna, porque este es el comienzo de lo que esperamos sea una temporada larga, acá atrás haya una Virgen de Guadalupe y le pedimos que sean por lo menos 100 auditorios’, expresó Lucero, quien después de esto se quedó sola para cantar sus éxitos ‘Electricidad’, ‘Sobreviviré’ y ‘Veleta’.

‘Nosotros estamos más felices que usted, para que vean cómo está la cosa, estamos super emocionados’, comentó la novia de América al sentir la energía de la gente, que cantaba cada tema que ella interpretaba y no paraban de gritarle te amos.

Uno de los momentos que emocionaron a los presentes llegó cuando los dos se encontraron para cantar ‘Cuatro veces amor’, el tema que en 1996 dio pie a su romance y posterior matrimonio, aunque esta vez no hubo miradas cómplices y arrumacos como antaño, sí hubo buena química entre ellos, demostrando que la amistad existe.

El ‘reproche’ de Lucero

En la tarima donde se encontraban los músicos, Lucero Mijares observaba a sus padres, que discreta y con un vestuario sobrio, los apoyaba cantando en los coros, pero más adelante descubriría que no pasó desapercibida.

Ahora le tocó a Mijares tener su momento en solitario e interpretó temas como ‘No se murió el amor’, ‘Poco a poco’, ‘Me acordaré de ti’ y ‘Siempre’. Vestida con un espectacular vestido rojo de lentejuelas, Lucero reapareció en escena y se puso romántica con su exesposo al cantar a dúo ‘Me alimento de ti’.

‘Manuelito me dice que siempre saco los mismos vestidos, y le digo ‘es para lo que me alcanza’ – comentó Lucero a manera de broma, pero al no ver reacción de la gente dijo – no pegó el chiste, lo decía por lo de la pensión, pero tú sí que vienes echando tiros, están muy padres tus zapatos – los cuales eran brillante y Mijares dijo que se los robó a Emmanuel’.

Cuando interpretaron juntos ‘No hace falta’, Lucero dijo que ese era uno de los temas que más le gustaba de Mijares, quien asegura que no sabe sus canciones y ella dijo que demostraría que no era así.

‘Se las sabía pero se les olvidó’, dijo Mijares y se escuchó una expresión de sorpresa desde el público por la declaración, que claramente hizo referencia a su divorcio.

Mijares siguió con un poco de trova con las canciones ‘Para vivir’, ‘Ojalá’ y ‘El breve espacio’. El mariachi no podía faltar y fue Lucero quien regaló un momento muy mexicano, cuando vestida con un traje de charro en blanco y dorado y acompañada del mariachi Los Potros de México interpretó un mix de temas de Juan Gabriel, como el Noa Noa, No tengo dinero y Será mañana, en cuyas coreografía estuvieron con ella Jesús y Chadbi Gama, los famosos mariachis tiktokeros.

‘Vamos a aprovechar este momento que no está Lucerito, porque luego no me deja cantar mis canciones’, dijo Mijares antes de comenzar con el tema ‘Si me tenías’, esto emocionó al público porque dedujeron que algo especial venía y así sucedió a la mitad de la canción.

‘No quedamos que esa canción no’, expresó Lucero apareciendo de pronto en el escenario, ‘malísima está canción, es de ardidos, pero igual está bonita, depende del contexto’.

Cuando ella comenzó a cantarla y él la siguió, en un momento se golpeó el pecho y ella dijo que ahora él haría telenovelas y lloraría, pero finalmente terminaron el tema juntos y remataron con un abrazo, pero a pesar de que la gente les pedía beso ese momento no llegó.

Lucero reconoció el trabajo de sus 13 músicos, que aseguró han ensayado más que ellos dos para este show, entonces presentaron uno a uno y cuando llegaron a los coros Mijares pidió un aplauso especial para Lucero Mijares, que el público ovacionó como si fuera una estrella del rock, pero también pidieron que cantara, algo que tomó por sorpresa a la joven pero que sus papás apoyaron, entonces interpretó ‘Vencer el miedo’ y ‘Para amarnos más’, este momento sirvió como despedida pero la gente pedía más y ellos volvieron al escenario.

Mientras Mijares cantaba ‘Uno entre mil’ y ‘Sweet Caroline’, Lucero acompañó a los coristas en ambos temas, pero después bajó para interpretar uno de los temas más emblemáticos para ellos como pareja ‘El privilegio de amar’, para después cerrar con una verdadera fiesta con ‘Te traigo flores’, ‘No te pido flores’, ‘Volví a nacer’ y ‘La gozadera’, y finalmente Lucero y Mijares salieron del escenario como llegaron, tomados de la mano.