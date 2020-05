Los Russo ayudarán a dar vida a Hércules

CIUDAD DE MÉXICO.-Disney está alistando el live action de la película Hércules, de 1997, con los hermanos Anthony y Joe Russo como productores, reportó Deadline.

Los Russo, famosos por su trabajo en cintas de Marvel como Avengers: Endgame, producirán a través de su firma AGBO el largometraje, que tendrá un guion de David Callaham, quien también trabajará el libreto de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, de Marvel.

El filme original recaudó 99.1 millones de dólares en Estados Unidos, y 153 millones de dólares a nivel mundial. Sigue las aventuras de Hércules, hijo de Zeus y Hera, tras ser robado por los secuaces de su tío, Hades, y dejado por accidente con una familia de campesinos.

Se desconocen por el momento más detalles de su producción así como su posible fecha de estreno.