Los Oscar tendrán 10 nominadas a mejor película en 2022

E.U.-La Academia de Hollywood anunció este viernes que la 94 edición de los Oscar, que se celebrará en 2022 para distinguir lo mejor del cine de 2021, contará con diez cintas nominadas al premio a la mejor película.

La Academia cerró así el baile respecto al número de candidatas al máximo galardón de los Oscar que se dio en los últimos años.

La ceremonia de 2009 (sobre las cintas de 2008) fue la última de la época contemporánea de estos galardones en la que solo hubo cinco nominadas al Oscar a la mejor película, mientras que en la pasada década el número de aspirantes osciló entre las ocho y las diez en cada gala.

En la 92 edición de los Oscar, que se celebró el pasado 9 de febrero, “Parasite” se impuso en la categoría reina a otras ocho nominadas: “1917”, “Once Upon a Time… in Hollywood”, “The Irishman”, “Ford v Ferrari”, “Jojo Rabbit”, “Joker”, “Little Women” y “Marriage Story”.

Por otro lado, la Academia también desveló hoy la “Academy Aperture 2025”, la nueva fase de su iniciativa para aumentar la igualdad, diversidad e inclusión en la comunidad cinematográfica y que continuará la labor de “A2020”.

“Aunque la Academia ha dado grandes pasos, sabemos que hay mucho más trabajo por hacer (…). La necesidad de abordar este asunto es urgente. Para ello, cambiaremos y seguiremos examinando nuestras reglas y procedimientos para asegurar que todas las voces sean escuchadas y celebradas”, dijo hoy en un comunicado la consejera delegada de la Academia, Dawn Hudson.

En este sentido, la Academia creará, junto al Sindicato de Productores (PGA), un grupo de trabajo para desarrollar e implementar nuevos estándares de representación e inclusión de cara a los Oscar.

We are excited to announce the next phase of our equity and inclusion initiative. In our efforts to increase representation, we are working to create new industry standards, add new voices to our Board of Governors and expand the Best Picture category. https://t.co/HSIfHtXPVh

— The Academy (@TheAcademy) June 12, 2020