Los apoyan mediante videollamadas

Las pacientes inscritas en la Asociación Lazo Rosa A. C. ante la situación de la pandemia por el Covid-19 están recibiendo asesoría por medio de videollamada.

NUEVO LAREDO, TAM.- Las pacientes que se encuentran inscritas en la Asociación Lazo Rosa A. C. al ser afectadas por el cáncer de mamá, ante la situación de no poder acudir personalmente a los talleres que cada mes ofrece la asociación, están recibiendo asesoría por medio de video llamada.

La doctora Berta Estela Pérez Romero, presidenta fundadora de la asociación, mencionó que Lazo Rosa siempre está tratando de apoyo a todas las señoras que lo requieren por su diagnóstico de la enfermedad, por lo que actualmente están en la modalidad de la video llamada.

“Quiero decir que ante no poder realizar los talleres por la pandemia, la video llamada ha sido un método muy efectivo, porque es la forma de que otros médicos están consultando, por ello nosotras no nos quedamos atrás, y de esa manera vemos todas las entrevistas con las señoras”, indicó.

Añadió que a través de este método se les pueden mostrar a las pacientes los tipos de ejercicio que tienen que deben mostrarles, y pueden mostrarles el diseño de una prótesis blanda, ver cómo va la evolución de cicatrización, o simplemente que ellas se den cuenta con quién están hablando.

Y quien es la persona que está al otro lado de la línea dándoles el apoyo, y mostrándoles que no están solas en estos difíciles momentos, que si se tiene ese agregado del coronavirus que aumenta el grado de sensibilidad penosa por la que están pasando, por lo que hay que reforzar todo ese apoyo.

Indicó que si todas las señoras tienen algún inconveniente que estén pasando por una situación especial, que no dejen de llamar o simplemente para verse y saludarse, el teléfono donde pueden comunicarse es el 867-117-7676 en horario normal.

Destacó que han estado llamando un buen número de pacientes por nuevo diagnóstico, en el mes de mayo recibió alrededor de nueve llamadas de pacientes que tienen un diagnóstico nuevo, y que día con día muchas pacientes siguen llamando.

“Estas nuevas señoras que me llamaron en el mes de mayo no estaban inscritas en nuestros talleres, y que son de reciente diagnóstico, actualmente en el registro que tenemos en la asociación ya rebasamos las 200 pacientes, pero unas ya tienen más tiempo, que pero no acuden regularmente al taller”, señaló.

Pérez Romero manifestó que mencionó que la pregunta que más le hacen las pacientes por medio de las video llamadas, es la inquietud de saber cómo va a hacer la evolución de su enfermedad, y cómo habrán de vivir, además de comentar el miedo que tienen de contraer coronavirus, por sus bajas defensas.