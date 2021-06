Los Ángeles Azules desafían con sus ’17 años’

CIUDAD DE MÉXICO.- Al público lo que pida y la noche de este sábado fue “17 años” el tema que los asistentes pidieron a gritos durante el regreso a los escenarios de Los Ángeles Azules.

Es por ello, que pese al escándalo suscitado en redes sociales sobre si deberían o no seguir tocando su éxito, la respuesta de músicos y fans fue clara, siendo esta la canción que cerró con broche de oro su concierto desde el Autódromo Hermanos Rodríguez en la CDMX.

-“¿Cuál quieren ustedes?”, preguntó el líder de la agrupación, Elías Porfirio Mejía.

-“¡17 años!”, respondió la audiencia al unísono.

“Esa no la puedo tocar, ya me la prohibieron ¿verdad que no les hago caso?”, bromeó el músico antes de tocarla.

Luego de meses de espera, la nueva modalidad de shows con palcos privados al aire libre de CitiBanamex Conecta En Vivo, ha traído luz verde para retomar los conciertos en vivo lo más cercano a la normalidad que se conocía, donde dividido en espacios con asientos para seis personas y guardando la sana distancia, el público pudo regresar a los conciertos previniendo contagios.

Y quien mejor para inaugurarla que Los Ángeles Azules, quienes con su cumbia lograron poner a bailar a los asistentes, que no dudaron en desempolvar sus mejores pasos, luego de más de un año de encierro.

“¡¿Cómo están?! Ya era tiempo ¿no? ¿Ya hacía falta?”, preguntó Elías, al darle la bienvenida a su audiencia.

“A ver que aplauda la gente que esté más alegre y contenta”, agregó, siendo ovacionado por sus fans.

Desde Iztapalapa para el mundo, los músicos lograron reunir a adultos mayores hasta en sillas de ruedas, jóvenes acompañados de amigos y hasta familias con niños en brazos, quienes se dieron cita para revivir la emoción de escuchar y ver a sus ídolos fuera de las pantallas.

Afuera, el protocolo es el mismo que se ha adaptado a la nueva normalidad, donde a cada uno de los asistentes se les recibe sanitizándolos de pies a cabeza, tomando su temperatura y ofreciéndoles gel antibacterial, la venta de alimentos se ha limitado a productos sellados que antes de ser entregados son desinfectados, pero la euforia sigue siendo la misma que en los viejos tiempos.

Parejas se toman selfies con cubrebocas, los meseros bailan desde sus puestos y los jóvenes graban stories, cada uno siguiendo el ritmo desde sus lugares asignados, pero con los ánimos desbordados, pues es evidente que para chicos y grandes se trata de una celebración.

“Y La Hice Llorar”, “20 Rosas”, “Ay Amor”, “Amigos Nada Más”, “Cómo te Voy A Olvidar” y “Mi Niña Mujer”, fueron algunos de los primeros éxitos con los que la agrupación calentó motores, previendo el regodeo que se avecinaba.

Cómo toda buena fiesta el encuentro contó con invitados especiales, siendo Paty Cantú la primera, quien apareció para acompañar al grupo interpretando el tema “El Listón De Tu Pelo”.

Durante casi dos horas, los virtuosos de Iztapalapa encendieron los ánimos con su música en vivo, talento y carisma, dejando lo mejor para el final con éxitos como “Amor A Primera Vista”, “Mis Sentimientos”, “Nunca Es Suficiente” y finalmente “17 años” con Jay de la Cueva.

Junto al cantante despidieron a su público con un arreglo especial del tema, que incluyó un número con su guitarra eléctrica, probando que aquel sencillo está hecho para quedarse.