Logra Sergio Pérez segundo lugar en GP de Turquía

ESTAMBUL, Turquía.- El Gran Premio de Turquía resultó ser el amuleto de la suerte del mexicano Sergio Pérez.

La mala racha que perseguía al tapatío desde que inició la temporada 2020 de la Fórmula Uno se rompió en la pista de Estambul desde la clasificación al amarrar el tercer lugar en la parrilla de salida, su mejor posición en 10 años de carrera.

La incertidumbre por su futuro en el Gran Circo no fue impedimento para que Checo mostrara su temple, talento y capacidad para conservar sus neumáticos durante 58 vueltas.

En la arrancada, el tricolor rebasó al Red Bull de Max Verstappen, dominando la pista mojada de Estambul, y acechando, en ocasiones el liderato de su compañero de equipo Lance Stroll.

Desde el Gran Premio de Azerbaiyán en 2018, Checo no subía al podio, en aquella ocasión lo hizo en la tercera posición, y aunque en Turquía acarició el primer lugar, el anhelo de subir con los mejores no lo detuvo y conservó el segundo lugar.

Por su parte, Lewis Hamilton selló su séptimo campeonato en la F1 al obtener su victoria 93 en Turquía e igualar la marca del alemán Michael Schumacher.

Cuando parecía que la rebelde pista de Estambul impediría la coronación del piloto de Mercedes, el desplome del canadiense Lance Stroll y un cambio en las condiciones del circuito le abrieron el camino al triunfo.

La consistencia de Hamilton lo llevó de la sexta posición al liderato en Turquía. El británico poco a poco se quitó de encima a sus rivales, primero a los dos pilotos de Ferrari, después a los de Red Bull, y, su último escalón fue el mexicano Sergio Pérez, a quien le sacó más de 25 segundos de diferencia.

En una carrera de contrastes, Sebastian Vettel y su Ferrari también dio cátedra de voluntad al colarse hasta el tercer lugar y sacar del podio en el último tramo a su compañero Charles Leclerc.

SERGIO: "One more lap on those tyres and I think they would have exploded! It was a chaotic race but a strong result for us!"

LEWIS: "I'm definitely a bit lost for words. A huge thanks to the team. To Team LH for sticking with me for all these years. And to my family.

"This is way, way beyond our dreams."

