Logra Rayados ventaja mínima ante el campeón

Germán Berterame mandó a las redes un acrobático remate de cabeza, con el que Monterrey se impuso al Toluca.

El argentino naturalizado mexicano saltó hacia atrás para conectar con la testa un centro al área de Jesús “Tecatito” Corona y festejar la única diana del encuentro a los 39 minutos.

El arquero Luis Cárdenas evitó la caída del arco de los Rayados en la recta final, cuando el portugués Paulinho —triple campeón de goleo del futbol mexicano— envió un zurdazo que apenas desvió para que se estrellara en el palo.

Momentos después, Marcel Ruiz también mandó un remate al poste, cuyo rebote le volvió a caer, pero su disparo fue tapado por Cárdenas cuando iba a gol. En el aire, mandó el balón afuera del campo Ricardo Chávez sobre la línea de gol.

El campeón y líder Toluca está obligado a ganar por cualquier marcador el sábado en su casa en el duelo de vuelta para refrendar el boleto a la final. Para Monterrey un empate en el estadio Nemesio Diez le vale para disputar la serie por el título desde el Apertura 2024.

Berterame volvió a ser determinante en la zona de ataque de Rayados como en el pasado encuentro ante América, en el que un tanto de cabeza durante el descuento les dio la diana para imponerse en el global 3-2 a las Águilas, luego de sufrir una derrota por 2-1 como visitantes.

Los Diablos Rojos se vieron obligados a cambiar de estrategia para el complemento, luego de que la mayor parte de la primera mitad cuidaron que no les hicieran goles hasta que cayó la diana de Berterame.

Con la ventaja, Monterrey cedió la iniciativa y corrió con mucha fortuna para no verse alcanzado frente a sus aficionados.