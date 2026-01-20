Localizan tres personas sin vida en distintos puntos de Nuevo Laredo

Autoridades investigan los casos, de los cuales al menos dos estarían relacionados con las bajas temperaturas registradas el fin de semana

En el sector norponiente, autoridades atendieron el reporte de un hombre sin vida en un predio localizado en las inmediaciones del Libramiento Colosio. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Tres personas fueron localizadas sin vida entre la tarde del sábado y la mañana del domingo en distintos puntos de Nuevo Laredo, hechos que generaron la movilización de corporaciones de auxilio y autoridades investigadoras, y de los cuales al menos dos casos fueron relacionados por la autoridad con las bajas temperaturas registradas en la ciudad.

El primer reporte se atendió la tarde del sábado en el estacionamiento de un centro comercial ubicado al poniente de la ciudad, donde un hombre adulto mayor fue hallado inconsciente en el área de carga y descarga, a un costado de un vehículo.

Paramédicos acudieron al sitio y, tras realizar la valoración correspondiente, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, sin que se detectaran huellas visibles de violencia durante la revisión inicial.

Horas más tarde, en el sector norponiente, autoridades atendieron el reporte de un hombre sin vida en un predio localizado en las inmediaciones del Libramiento Colosio, donde un masculino de edad avanzada fue localizado sin responder dentro de un rancho.

En ambos casos, personal ministerial informó que los cuerpos no presentaban indicios de violencia, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia para el inicio de las diligencias y el traslado de los cuerpos para la necropsia de ley.

Finalmente, la mañana del domingo se registró el hallazgo de otro hombre sin vida en el interior de una camioneta detenida sobre el Bulevar Constituyentes, en el sector sur, cuyo deceso fue confirmado por cuerpos de emergencia, quedando todos los casos bajo investigación de la autoridad competente para determinar las causas oficiales y las acciones subsecuentes.