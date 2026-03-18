Localizan sin vida a hombre en colonia Victoria; indicios apuntan a suicidio

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 43 años fue localizado sin vida al interior de un domicilio en la colonia Victoria, en un hecho que es investigado como un suicidio por ahorcamiento.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona, identificada como Gerardo “P”, fue encontrada suspendida con una cadena. Familiares que acudieron al lugar lo descendieron de inmediato e intentaron reanimarlo; sin embargo, al arribo de elementos de Protección Civil, ya no presentaba signos vitales.

Tras el hallazgo, autoridades locales procedieron a acordonar el área para preservar la escena, mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Información recabada en el sitio señala que la expareja del fallecido manifestó que ambos se habían separado recientemente y que, previo al suceso, el hombre le habría enviado un mensaje en el que advertía su intención de quitarse la vida.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas acudieron al lugar para dar fe de los hechos e iniciar la carpeta de investigación. Posteriormente, ordenaron el traslado del cuerpo a una funeraria para la práctica de la autopsia de ley, con el fin de confirmar las causas del deceso.

En México, las personas que atraviesan situaciones de crisis emocional pueden buscar apoyo en la Línea de la Vida, disponible las 24 horas en el número 800 911 2000, así como en servicios de atención psicológica de instituciones de salud pública. También se recomienda acudir a centros de salud o solicitar apoyo de familiares y redes cercanas.