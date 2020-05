Lo que debes saber de la MET Gala 2020

Aunque el evento está pospuesto debido a la pandemia del Covid-19, Vogue EU realizará “A moment with the MET” un livestream que iniciará hoy a las 18:00 horas y será transmitido sólo por YouTube.

E.U.-El día de hoy se hubiera realizado la tan anhelada MET Gala, la noche que reúne a los grandes de la moda y celebra sus trayectorias y talento con una magna exposición en el Museo Metropolitano de Nueva York. Sin embargo, hace unos meses trascendió que a causa de la propagación de la Covid-19 el evento quedaba totalmente pospuesto para evitar cualquier tipo de riesgo de salud.

No obstante, este día no pasará desapercibido pues además de que algunos usuarios de redes sociales han decidido crear dinámicas para iniciar charlas sobre la industria de la moda y el tema de este año “About Time, Fashion and Duration” , Anna Wintour nos tiene preparada una sorpresa para este día.

Como alternativa digital a este evento, la revista Vogue estadounidense presentará a través de su cuenta oficial de YouTube una serie de seis videos creados especialmente para esta ocasión mostrando una retrospectiva de sus mejores momentos y que durará todo el día.

Como host principal estará Anna Wintour y contarán con invitados especiales como Florence Welch y Virgil Abloh.

Pero para que no te pierdas ni un solo detalle te dejamos la agenda de la programación que compartió el medio de noticias de moda GQ México :

Lunes 4 de mayo:

10:00 am (EST): Los mejores momentos del red carpet

3:00 pm (EST): Life in Looks por Naomi Campbell

6:00 pm (EST): Livestream de A Moment With the Met

7:00 pm (EST): Todo lo que debes saber de la Met Gala

Martes 5 de mayo

10:00 am (EST): Historia Oral de la Met Gala por Liv Tyler y Stella McCartney

3:00 pm (EST): Historial Oral de la Met Gala por Jeremy Scott y Cardi B

Pero mientras vamos conociendo lo que Vogue tiene preparado para los amantes de la moda, demos un repaso por los vestidos más emblemáticos, icónicos e impresionantes que han desfilado por la gran escalinata del MET Gala.

En 1993 Donatella y Gianni Versace hicieron una gran aparición en la gala, pues Gianni siendo el diseñador del momento creó para su hermana uno de los vestidos que más ha marcado su carrera y el ADN de su firma. Un interesante top formado por arneses de cuero y transparencias hacen match con una falda amplia del mismo material, todo resaltado con aplicación y hebillas doradas.

El diseñador británico Alexander McQueen ha sido fuente de inspiración de una de las exposiciones más grandes en la historia del MET como homenaje póstumo a su fallecimiento, pero en 2006 hizo una gran aparición en la alfombra roja de esta gala de la mano de la actriz Sarah Jessica Parker, en donde ambos lucieron diseños firmados por el diseñador con su característico estilo punk, con unos diseños en tartán rojo.

Hablando de Sarah es imposible no hablar de los increíbles tocados que ha lucido en la alfombra roja. En 2015 vistió un look que trascendió por lo inusual de su diseñador, pues eligió un vestido firmado por H&M que combinó con un tocado supremo, diseñado por el sombrerero inglés Philip Treacy.

Una de las estrellas que más en serio se ha tomado esta gala es Rihanna quien en esta ocasión se lleva un triple premiación pues con cada aparición y año tras año la cantante ha sabido elegir correctamente el atuendo que llevará, desde aquel infame y enorme abrigo amarillo bordado con hilos dorados de la diseñadora china Guo Pei, el traje estilo Papa de Dior con cientos de aplicaciones y el vestido tipo rompecabezas de Comme des Garcons.

Lady Gaga volvió a todos locos cuando en la alfombra rosa de la gala del año pasado tuvo cuatro cambios de vestuario. Sí, escuchaste bien, cuatro vestidos. Esta increíble aparición le ha otorgado el título a la mejor aparición en la historia del MET Gala. El diseñador de sus cuatro atuendos fue Brandon Maxwell, quien desfiló a su lado y junto a un séquito de bailarines crearon un performance muy entretenido. Además, la cantante complementó su look de una manera muy singular, luciendo un par de pestañas doradas y de tamaño XXL y mini moñitos hechos de su pelo por toda su cabeza.

Zac Posen se llevó los aplausos cuando durante la alfombra roja de la exposición Manus X Machina, con su increíble diseño que se iluminó por completo, creando una atmósfera completamente de cuento de hadas.

Thierry Mugler es uno de los diseñadores más emblemáticos de la década de los noventa. Sus diseños entallados y con mucha propuesta han sido fuente de inspiración de cientos en la industria de la moda, y para la gala del año pasado Kim Kardashian pudo portar una de sus creaciones. Se trataba de un vestido de látex con costuras fruncidas al frente, sumamente entallado y con cristales bordados por todo el vestido, todo en conjunto hacían lucir a la socialité como recién salida de una piscina.