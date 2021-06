Llevan sus muestras de amor a padres ausentes

NUEVO LAREDO TAM.- Los dos panteones municipales así como el Panteón de los Ángeles, se vieron abarrotados ayer domingo Día del Padre, por decenas de familias que acudieron a visitar al padre, al esposo, al hijo que se adelantaron en el camino, y solo quedaron su recuerdo en cada uno de ellos.

Hasta el panteón de los Ángeles llegó la familia Durán García con la finalidad de rendirle tributo al jefe de la casa, el señor Eleazar Duran Palacios quien ya está a la diestra del Todopoderoso, sus familiares le llevaron música en vivo, recordando las canciones que les gustaban a Don Eleazar.

De la misma manera la familia Castillo Rivera acudió al Panteón Municipal Nuevo para visitar la tumba del señor Santos Castillo y estar con él unos momentos, recordando todo lo que vivieron a su lado, y que ahora ya está en un lugar mejor.

También aprovecharon la ocasión para visitar la morada donde descansa la señora Alejandra Rivera, desde temprano llegaron al panteón para asear un poco alrededor de las tumbas, ya que muchas de ellas están cubiertas por la maleza.

“Aquí venimos toda la familia, hoy es un día muy especial para visitar a mi papá y a mi mamá, ellos siguen viviendo en nuestros corazones, cuando se va alguien de la familia nunca se olvidan, siempre los recuerda uno con mucho cariño”, expresó el señor Rogelio Castillo.

Lo que se pudo observar es que en los panteones municipales abunda la maleza en todos los rincones, por lo que los visitantes se dieron a la tarea de cortar y retirar la hierba que cubrían totalmente algunas tumbas, temiendo a la picadura de algún animal ponzoñoso.

Otro problema el cual se enfrentaron las familias que acudieron a al panteón nuevo fue la falta de agua, ya que de las llaves no salía ni una gota, unos prefirieron llevar galones con agua desde sus casas, quienes no sabrían que no había agua no pudieron dar una manita a las tumbas de sus familiares.

La reciente tromba que cayó en mayo también causó severos daños en muchas de las lápidas, muchas mostraban el daño que sufrieron al ser despedazadas por el fuerte viento, al igual que muchas cruces que están quebradas o caídas, además abundan las ramas secas que quedaron sobre las tumbas.

En contraste con el Panteón de los Ángeles donde todo se notó muy diferente, todas las áreas muy limpias, la hierba y el pasto totalmente cortado, algunas familias optaron por acampar llevando alimentos para estar buenas horas acompañando a sus seres queridos que pasaron a mejor vida.