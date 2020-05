Lleva Enrique Rivas ayuda alimentaria a la Solidaridad

NUEVO LAREDO, TAM.- Parte de las acciones contra el Covid-19 que implementa gobierno municipal, es ayudar a las familias de escasos recursos, por lo que el alcalde Enrique Rivas, junto con el diputado local del Distrito I, Manuel Canales Bermea y la regidora del sector, Patricia Ferrara Theriot, entregaron despensas y kits sanitizantes a habitantes de la colonia Solidaridad.

Los tres recorrieron la calle Ingenieros y beneficiaron a 50 familias con ayuda alimentaria.

Rivas Cuéllar afirmó que continuará implementando acciones que ayuden a los sectores más vulnerables de la ciudad.

“Una de las acciones contra el Covid-19 es venir a tocar la puerta, traerles ayuda, una despensa para que la gente pueda aligerar y enfrentar esta terrible crisis que estamos viviendo, de esta manera seguimos el ejemplo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, de trabajar unidos para hacer frente al Coronavirus en Nuevo Laredo”, indicó.

El alcalde reiteró el apoyo a la comunidad y dijo que seguirá trabajando en conjunto con la ciudadanía, entregando ayuda alimentaria a quienes más lo necesiten para hacer frente a la pandemia.

En este contexto, Francisca Betancourt Ruiz destacó el compromiso y el humanismo del Presidente Municipal, a quien agradeció acordarse de ellos y entregarles este importante apoyo.

“Qué bueno que se acordó de nosotros, que existimos y que aquí estamos, sobretodo que no nos olvide, me dio mucho gusto viniera a visitarnos y que nos trajo ayuda. Con esta visita nos dio ánimo y aliento porque sabemos que no estamos solos”, refirió.

Por su parte la vecina María Guillermina Vázquez Torres señaló “la ayuda que nos está dando es muy buena porque ahorita como no hay ni eventos ni ventas, si la necesitamos, más que nada las despensas señor presidente, estoy muy agradecida”.

María Contreras Lomas, otra de las beneficiadas, agregó que “es un alivio que nos dan y una buena ayuda, porque ahorita como no hay trabajo, no puedo ir a vender a la pulga y realmente estamos sobreviviendo apenas”.

El legislador Manuel Canales destacó que “el trabajo en equipo que el alcalde hace con los diputados es sumamente importante para poder aterrizar lo que más se requiere ahorita que es la canasta básica, por esta situación que estamos pasando por el Covid-19; nosotros debemos estar muy al pendiente de los ciudadanos”, dijo

Como detalle por el Día de las Madres, se le entregó a las beneficiadas un rosal para que lo siembren en sus domicilios.