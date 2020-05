Llegará serie de Percy Jackson a Disney+

CIUDAD DE MÉXICO.- Percy Jackson tendrá una serie en Disney+, reportó Variety.

Rick Riordan, autor de la serie de libros Percy Jackson, hizo el anuncio el jueves en un video en Twitter junto a su esposa Becky.

“No podemos decir mucho más en esta etapa, pero estamos muy entusiasmados con la idea de una serie live action de la más alta calidad, siguiendo la historia de la serie original de cinco libros de Percy Jackson.

“Comenzando con The Lightning Thief en la primera temporada”, compartió el escritor.

Perseus “Percy” Jackson es el protagonista de la serie de libros Percy Jackson and the Olympians. La historia se centra en un adolescente que descubre que es descendiente de un dios griego y se embarca en una aventura para resolver una batalla en curso entre los Dioses.

Además de The Lightning Thief, la serie está compuesta por los libros The Sea of Monsters, The Titan’s Curse, The Battle of the Labyrinth y The Last Olympian. Riordan también ha publicado el libro complementario The Demigod Files, así como The Demigod Diaries.

Tanto Lightning Thief como Sea of Monsters se adaptaron previamente a largometrajes.