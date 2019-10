Llegará Lauv a El Plaza Condesa en 2020

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante Lauv estará por primera vez este 23 de marzo de 2020 a las 21:00 de la noche en el escenario de El Plaza Condesa, con su música electrónica traída desde San Francisco, California a México, gracias al lanzamiento de su nuevo álbum How I’m Feeling.

La venta de boletos estará disponible desde el viernes 11 de octubre a las 10:00 horas con precios que oscilan entre los 700 pesos y mil 200 pesos.

Su nuevo material viene renovado con sencillos como “Drugs & the Internet” y su tema “F*ck, I’m Lonely”, que cuenta con la participación especial de la cantante y compositora inglesa Anne-Marie, y que lo ha llevado a la pantalla chica en la serie 13 Reasons Why.

El compositor saltó a la fama en 2015 gracias al lanzamiento su EP Lost in the Light que lo hizo alcanzar notoriedad a nivel internacional debido a la colaboración con DJ Snake en el tema “A Different Way” y otros sencillos como “I Like me Better” y “The Other”.