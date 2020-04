Llegan recibos de luz hasta con 30% de aumento

NUEVO LAREDO, TAM.- Usuarios reportaron un incremento del 10 al 30 por ciento en las facturaciones de los recibos del último bimestre del año, aun cuando han optado por implementar medidas ahorrativas.

Ejemplo de ello, la señora Martha Vázquez, vecina de la colonia El Nogal, quien dijo que su pago por este servicio incremento en comparación con el bimestre pasado, pues de 500 pesos que le cobraban, pasó a 980 pesos, cantidad que a su parecer no está justificada pues asegura que en el caso de su familia ha tendido a bajar el consumo al máximo aunado a los apagones constantes que se han venido registrando en los dos últimos meses y que la CFE no toma en cuenta.

“Yo trato de dejar todos los aparatos apagados, sin no están en uso, estoy temiendo que en el próximo bimestre aumente más el pago, debido a que con lo del coronavirus estamos en la casa y por ende gastamos más servicios, ojala no sea tanto, si no a donde vamos a parar, sin trabajo y sin dinero”, expresó.

Marisol Acosta aseguró que su caso el costo de la energía eléctrica se ha mantenido prácticamente similar y que solo cuando hace uso de los aires acondicionados continuamente es cuando nota un aumento en la facturación de su consumo.

“No ha subido, prácticamente se ha mantenido, en mi caso veo que ahí vamos, sube tantito y afloja. Yo pago entre 500 y 700 pesos y cuando pongo mi clima ahí si es cuando me llega hasta de mil 500 pesos”, indicó.

Otro caso es Rosario García de la colonia Anáhuac, quien aseguró que en su domicilio si le ha estado llegando caro el servicio, aun y con las mismas medidas ahorrativas que implementa dentro de su hogar.

“La verdad es que me la paso apagando las luces, metiendo focos ahorradores, prendiendo en ratos el minisplit, pero aun así he visto un incremento, porque venía pagando como alrededor de 700 pesos y ahora me subió a mil 550 pesos”, manifestó la entrevistada.

Finalmente el señor Juan Contreras coincidió que desde hace unos meses he empezado a notar un incremento en sus servicio de luz.

“No hay ninguna razón para que esto suceda, pues tengo los mismos aparatos, pero no me queda de otra más pagarlo y en mi caso solo vivimos mi esposa y yo y no consumimos tanta energía eléctrica”, recalcó.

Para algunas personas que viven al día, es imposible que paguen las tarifas que les han sido impuestas y ahora más con la pandemia que está afectado económicamente a la mayoría de las familias neolaredenses.