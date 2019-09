Llegan más niños de EU para estudiar en Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Aumenta la demanda de libros de texto por ingreso de alumnos a primer grado en escuelas ubicadas en el sector poniente de la ciudad.

Algunos llegan procedentes de Estados Unidos y varias entidades del país.

Así lo demuestran las solicitudes que se presentan en el Almacén de Libros del Centro Regional de Desarrollo Educativo.

Al lugar asisten directores para realizar la petición de libros para sus nuevos estudiantes que por causas como la migración o por no haber sido inscritos el pasado mes de febrero, actualmente se están inscribiendo.

Víctor Joel Amaya Ruiz, jefe del Almacén de libros, señaló que a todas las solicitudes se les está dando respuesta lo más pronto posible.

“Ayer acabamos de recibir más libros de Ciudad Victoria, son libros de apoyo y matemáticas, también para preescolar, primaria y secundaria. Escuelas como las de nueva creación en Valles del Paraíso y de la 150 Aniversario se están atendiendo, además de otras instituciones que se ubican en el poniente de Nuevo Laredo que están ingresando a un mes se haber iniciado las clases”, comentó.

“Solamente les pedimos paciencia a los padres de familia, ya sé trabaja en la llegada de los libros de sus hijos”, mencionó.

En el Almacén de Libros de Texto, se encontraba dando de alta a un grupo de primer grado, la maestra Rosa Armida Romero Ibarra, directora de la primaria Leyes de Reforma, turno matitino.

“Hay mucha movilidad, hay mucha migración, unos niños llegan y otros se van, a mi escuela llegaron 35 niños de fuera de diferentes partes, todos esos niños hay que atenderlos”, dijo.

La primaria Leyes de Reforma tiene dos grupos de primer grado, y dos de cada segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, en total, la escuela consta de 12 grupos.

“Los nuevos alumnos vienen de diferentes partes de México, pero más de Estados Unidos, tenemos muchos niños de Estados Unidos tan sólo de estos casos tengo 12 que me llegaron, ellos como no tienen su CURP, hay que hacerles su oficio para que puedan atender la petición”, señaló.

“Yo en la escuela no he tenido problemas, ya les he dicho que sus libros les van a llegar, que solamente esperen tantito y no se desesperen los padres de familia, ya se trabaja en ello”, concluyó.