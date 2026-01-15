Llegan a Cuba los restos de los 32 militares muertos en operativo contra Maduro en Venezuela

Una caravana transporta los restos de los oficiales cubanos fallecidos durante la operación estadounidense en Venezuela para capturar al expresidente Nicolás Maduro, a través de La Habana, Cuba, el jueves 15 de enero de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Una caravana transporta los restos de los oficiales cubanos fallecidos durante la operación estadounidense en Venezuela para capturar al expresidente Nicolás Maduro, a través de La Habana, Cuba, el jueves 15 de enero de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

LA HABANA (AP) — Los restos de 32 militares que murieron durante el operativo de captura en Venezuela del expresidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos arribaron el jueves a Cuba en el marco de unas honras fúnebres que durarán dos días.

Las urnas con las cenizas de los militares fueron bajadas de una aeronave de Cubana de Aviación por soldados cubanos con guantes blancos y recibidas por el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, en un acto en el aeropuerto de La Habana.

Estaban presentes el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, de uniforme y en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el líder Raúl Castro.

La llegada de los restos de los militares marca un momento de creciente tensión entre la isla y Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump exigió al gobierno de la nación caribeña pactar con él antes de que sea “demasiado tarde”.

Aunque no hay detalles de la misión que desempeñaban los 32 militares y solo se dio a conocer en los días previos sus nombres, edades –entre 26 y 60 años—y rangos, todo apunta a que se trataba de un contingente cercano a la seguridad de Maduro, quien fue capturado el 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores.

Muestras populares de respaldo y homenajes

En una muestra de apoyo, miles de cubanos se alinearon en una calle por la que pasaban a toda velocidad motocicletas y vehículos militares con los restos de los fallecidos.

“Me emociona. Es importante honrar a los combatientes… Es gente dispuesta a defender sus principios y valores y tenemos que rendirles tributo”, dijo a The Associated Press Carmen Gómez, diseñadora industrial de 58 años. Señaló que estaba presenciando el paso de la comitiva, a pesar de las dificultades que sufren los ciudadanos en la isla, “por el sentido de patria que tiene el cubano y eso nos va a unir siempre”.

Los uniformados fallecidos pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior, las dos dependencias de seguridad de Cuba, y según la información oficial formaban parte de un convenio de seguridad bilateral.

Los restos serán instalados en el edificio del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias —colindante con la icónica Plaza de la Revolución— y serán homenajeados el jueves por la población, además del viernes, cuando se realizará un mitin de protesta que las autoridades esperan sea masivo en la Tribuna Antiimperialista, un foro al aire libre ubicado frente a la embajada de Estados Unidos.

La noche del miércoles la televisión estatal mostró las imágenes del arribo de un grupo de heridos acompañados por el canciller cubano Bruno Rodríguez, procedentes de Venezuela.

El locutor oficial indicó que se trataba de “combatientes” y no especificó la cantidad, pero las imágenes dejaron ver a más de una docena —algunos en sillas de ruedas— que fueron saludados por el ministro del Interior y el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera.

Se espera que homenajes como los de este jueves se realicen además en las provincias del país.

Otros importantes funerales

Al menos otros tres funerales de primer nivel se realizaron en la isla en las últimas décadas. En octubre de 1976 el entonces presidente Fidel Castro encabezó una manifestación multitudinaria de despedida a 73 personas fallecidas —en su mayoría deportistas que regresaban tras realizar competencias— en un atentado a un vuelo civil de Cubana de Aviación financiado por líderes contrarios a la revolución residentes en Estados Unidos.

En diciembre de 1989 se realizó la “Operación Tributo” que despidió los restos de más de 2.000 combatientes cubanos muertos en Angola cuando Cuba participó de la guerra en la que se venció al ejército sudafricano y dio fin al sistema de apartheid. En octubre de 1997 se realizaron homenajes luctuosos tras la llegada de los restos del comandante guerrillero Ernesto “Che” Guevara y seis de sus combatientes, fallecidos en 1967.

Durante la semana pasada, Trump incrementó sus amenazas a Cuba para que se avenga a pactar con Estados Unidos alegando que ahora no tendrá el apoyo de Venezuela, uno de sus aliados políticos y socios comerciales más cercanos.

Washington mantiene severas sanciones a la isla desde hace más de 60 años presionando por un cambio del modelo político. En el último lustro, esas medidas de asfixia contribuyeron a desencadenar una fuerte crisis económica.