Llegan 15 maestros de otros municipios

NUEVO LAREDO, TAM.- Llegan más maestros a Nuevo Laredo, ahora fueron para nivel preescolar y a partir de este lunes, se integran a sus planteles escolares.

En total durante la semana fueron 15 docentes los que arribaron a esta frontera.

Desde temprana hora, ayer viernes, maestros que provenían de Matamoros, Camargo y Tula, arribaron a Nuevo Laredo después de que la Secretaría de Educación en Tamaulipas les asignara una plaza.

El primer paso que realizan los maestros, es acudir a las instalaciones del Centro Regional de Desarrollo Educativo para recibir oficialmente su nombramiento y ser informados a detalle sobre el plantel, en el cual deberán de desempeñarse.

Aquí, el jefe de esta dependencia Aurelio Uvalle Gallardo, tuvo una plática con los docentes, a quienes les solicitó apoyarse unos a otros, así como se les auxiliará por parte del Crede local.

“Les doy la bienvenida a Nuevo Laredo y a los maestros que ya viven aquí, les pido de favor que los apoyen, que les faciliten las cosas, que sepan en qué escuela les va a tocar, que les faciliten todas las cosas”, comentó.

Una de las maestras recién llegada era Diana Laura Vélez Tovar de Matamaros, quien consideró estar descubriendo que Nuevo Laredo no es como lo dan a conocer en algunas partes.

“Yo nunca había venido a Nuevo Laredo y me parece una ciudad más grande que Matamoros, me parece un buen lugar, no es como me lo contaban, pero a lo mejor así igual dicen de Matamoros”, declaró.