Llega Xbox Cloud Gaming a Xbox Series y Xbox One

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco del 20 aniversario de Xbox, la marca anunció que Xbox Cloud Gaming, el servicio de streaming de videojuegos, llegará a consolas Xbox Series X, Xbox Series X y Xbox One, aún en fase de beta.

«Damos un nuevo paso en nuestra misión de llevar los videojuegos a más personas para que jueguen donde y cuando quieran. Hoy, ya puedes jugar títulos de Game Pass desde la nube en tu consola Xbox», indicó Catherine Gluckstein, vicepresidenta y directora de productos de Xbox Cloud Gaming

Xbox recordó que los usuarios requieren de una cuenta de Game Pass Ultimate para acceder a más de 100 títulos y jugarlos desde la nube, es decir que no tendrán que descargar ningún archivo.

Las ventajas que ofrece Xbox Cloud Gaming es probar diferentes títulos de forma rápida, recibir invitaciones por parte de amigos para jugar en cualquier lugar y ahorrar espacio de almacenamiento en la consola.

Los usuarios de Xbox One tendrán la oportunidad de reproducir algunos títulos de última generación como Recompile, The Medium y The Riftbreaker. Xbox añadió que ampliarán la biblioteca de juegos en la nube y prevé la llegada de Flight Simulator a principios de 2022.

Cabe mencionar que a finales de septiembre Xbox desplegó en México Xbox Cloud Gaming beta para dispositivos móviles Android o iOS y computadoras con Windows.

Xbox recomienda una conexión mínima de 10 Mbps de bajada y para una experiencia más estable, 20 Mbps serán suficientes.

El servicio para consolar llegará a 26 países incluido México y se desplegará para un subconjunto de jugadores de Xbox, posteriormente se ampliará a más jugadores de otros mercados en las próximas semanas.