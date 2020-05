Llega tarde la baja en el diésel

NUEVO LAREDO, TAM.- No favorece la reducción en el precio del diésel, afirmó la CANACAR, porque desde marzo enfrentan la disminución del 35 por ciento en su actividad laboral y traslados de mercancías.

En 2019 el diésel fue el combustible que más se incrementó en ese año, y ahora el litro cuesta en promedio 17 pesos pero no beneficia al sector autotransporte de carga al reducirse los servicios de flete además de las exportaciones e importaciones.

A principios del 2020, el litro del diésel se vendió entre 19.69 y 19.75 pesos, y entre febrero y marzo pasado costó 20 pesos, mientras desde hace 3 semanas se ha mantenido en 17 pesos por litro.

Eduardo Lozano Guajardo, delegado en Nuevo Laredo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), precisó que uno de los principales gastos operativos de las empresas transportistas es la compra de diésel, sumado a otros gastos como pago de pólizas de seguros, que se ha incrementado en un 200 por ciento, lo que en suma ha deteriorado las finanzas de las empresas del sector autotransporte de carga.

Sin embargo, aclaró que no les beneficia la disminución en el precio del diésel porque desde finales de marzo es poco el trabajo para las empresas transportistas.

“35% de los camiones pesados del sector autotransporte de carga están estacionados, sin circular, por eso la CANACAR espera que pronto se reactiven todos los sectores productivos para retornar el movimiento. Realmente la baja en el precio del diésel no nos favorece, porque el precio bajó ahora que casi no hay trabajo porque el 35 por ciento de nuestra flota de tráileres no se usa.”, planteó Lozano Guajardo.

Desde marzo pasado, la CANACAR anticipó daños económicos derivados por el Coronavirus Covid-19, como menos ingresos para empresas transportistas y menos traslados de mercancías de importación en las aduanas ubicadas en la frontera norte del país.

“En este momento no podemos pronosticar el comportamiento cuando regresemos o se reinicien las actividades económicas conforme al plan económico anunciado por el gobierno federal, no podemos precisar a partir de cuando podremos notar una recuperación en el movimiento de mercancías porque nunca habíamos enfrentado una situación semejante como la que estamos viviendo debido a la pandemia, con disminución de trabajo y con menos actividad en exportaciones e importaciones”, argumentó.

Hace tres semanas, Enrique González Muñoz, presidente nacional de la CANACAR, aseguró que la tercera parte del total de tráileres no circula, por eso aplican medidas para reducir el impacto de la crisis económica.