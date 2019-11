Llega Roger Federer a México

CIUDAD DE MÉXICO.- El ganador de 20 títulos de Grand Slam arribó a las 3:00 horas al Aeropuerto Internacional de Toluca y de ahí llegó vía terrestre al Hotel en la Ciudad de México donde se hospedará previo al The Greatest Match que disputará en La Plaza México ante Alexander Zverev.

A las 4:10 el tenista suizo llegó en un convoy de seis camionetas negras al hotel capitalino junto a su rival alemán en la gira latinoamericana. En la caravana venía Chris Jackman, encargado de la compañía de Roger Federer, Tony Godsick, agente del suizo, Marcelo Melo, tenista brasileño y amigo de Zverev, así como José Antonio Fernández, CCO de Mextenis y Director del Abierto Los Cabos y unos minutos después llegó Raúl Zurutuza, director de Mextenis.

Federer entró al hotel por una puerta alterna junto a su staff y no bajó de la camioneta por la puerta principal.

“Fue un arribo muy tranquilo, vienen de un viaje muy largo. Están un poco consternados por lo qué pasó allá (Bogotá). Los dos de muy buen humor y muy animados. Se espera un día muy intenso y esperamos que las cosas salgan bien.

“Todo fue vía terrestre, no podíamos volar en helicóptero. Desde ayer tomamos la decisión de no usar los helicópteros porque no nos garantizaban salir” dijo Zurutuza.