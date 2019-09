Llega diabetes a más menores

La diabetes no es exclusiva de los adultos.[CuartoOscuro]

NUEVO LAREDO, TAM.- La Unidad de Medicina Familiar No. 78 del Seguro Social atiende a poco más de 17 mil pacientes con diabetes, de los cuales 11 son niños menores de 10 años, aseguró Julián del Carmen Granados, director de esta unidad.

Informó, que de la cantidad de derechohabientes con este padecimiento, 58 son jóvenes de entre 10 y 19 años y el mayor porcentaje se encuentra en personas de 20 a 64 años de edad, de los cuales algunos ya sufren insuficiencia renal, debido a que no llevaron un buen control de la enfermedad.

“Lo más preocupante de esta cifra es que 11 menores ya padecen la enfermedad de diabetes infantil, el año pasado cerramos con 11 mil casos de pacientes en control solamente en esta unidad y en lo que va de este año se incrementó de manera considerable a 6 mil 111 nuevos pacientes diabéticos”, enfatizó.

El médico señaló que la diabetes mellitus ocupa la segunda causa de atención médica y representa la primera causa de mortalidad con 27 por ciento de las defunciones.

“La diabetes mellitus es una enfermedad que se produce cuando el páncreas no puede fabricar insulina suficiente o cuando ésta no logra actuar en el organismo porque las células no responden a su estímulo”, enfatizó.

Ante este panorama que afecta a los derechohabientes, el galeno, dijo que es muy importante la detección oportuna de diabetes mellitus, y al mismo tiempo obtenga información sobre cómo prevenirla, sobre todo, para que se den cuenta de las complicaciones que la enfermedad ocasiona al paciente y a sus familiares.

Destacó que los principales factores de riesgo por la que se desarrolla la diabetes es la obesidad. Las estadísticas señalan que entre el 85 y el 90 por ciento de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, son obesos al momento del diagnóstico.

Del Carmen Granados agregó que para atender este y otros padecimientos crónico degenerativos, el IMSS cuenta con la estrategia PrevenIMSS, con la que se promueve intensamente la detección oportuna de la diabetes.