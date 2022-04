Llaman estudiantes a ser cuidadosos en vacaciones

NUEVO LAREDO, TAM.- Escuelas de la Zona 227 de esta ciudad fronteriza, en el marco de las vacaciones de Semana Santa, llevaron el tradicional evento donde alumnos y padres de familia en conjunto, diseñaron cartulinas y mantas, con diferentes consejos para cuidarse durante el periodo vacacional, ya sea en el hogar o en algún lugar a donde viajen, así como durante el trayecto.

“En nuestra zona escolar cada año antes de finalizar el periodo de clases y por las vacaciones de semana santa, hacemos una actividad con todos nuestros padres de familia, alumnos y maestros, donde se hacen unas mantas, unos murales en cada escuela, y aparte en esta sede en la Escuela José Vasconcelos exhibimos los trabajos que realizamos con esta temática de consejos para el periodo vacacional”, comentó Armando Hernández López, supervisor escolar de la Zona 227 de Nuevo Laredo.

Enfatizó que para ellos como maestros y, para crear conciencia tanto en los padres de familia como en los propios alumnos, es de suma importancia este tipo de actividades, ya que es más que sabido que durante el periodo de vacaciones es cuando más accidentes se presentan ya sea en el hogar o algún lugar a donde acuden, o bien durante el viaje que realizan en caso de salir de la ciudad.

“En esta actividad trabajamos 11 escuelas de la zona escolar 227, donde participan nuestros alumnos de cada grado. Estamos hablando que participaron más de 200 alumnos haciendo esta actividad, junto con los padres de familia, y de esa manera es una muestra por cada escuela del trabajo que se realiza para la prevención de accidentes, en el periodo vacacional”, agregó Hernández López.

Para concluir, el supervisor de la Zona Escolar 227, hizo el llamado a los padres de familia para que no bajen la guardia, en caso de que salgan de viaje a visitar alguna playa o algún otro lugar donde pudiera ver mucha gente, que sigan con el uso de cubrebocas, que no descuiden a sus niños y sobre todo tomen las medidas necesarias al momento de conducir, usar cinturón de seguridad, no conducir hablando por teléfono, y, en casa, de igual forma tomar las debidas precauciones.