Llama Rivas a denunciar abusos por el ‘no circula’

NUEVO LAREDO, TAM.- El alcalde Enrique Rivas, hizo un llamado a las y los ciudadanos para que denuncien a cualquier funcionario público municipal que pretenda extorsionarlos, con el pretexto de la aplicación del programa ‘Doble Hoy no Circula’, que busca disminuir la movilidad de las personas para prevenir la propagación del Covid-19 en Nuevo Laredo y otras principales urbes de Tamaulipas.

“El no circula no busca tener una acción de gobierno recaudatoria, de multa o ‘piscacha’; quiero ser muy puntual en esto, cualquier funcionario público que pretende extorsionar, denúncielo al CIAC o a través de las redes sociales, no se trata de esto, además no se va a multar o arrestar, esto tiene que ser voluntad de todos, quédate en casa”, dijo el Presidente Municipal.

El munícipe destacó que esta medida no aplica multa alguna, mucho menos arresto, sin embargo, los agentes de Tránsito y Vialidad sí trabajan para exhortar a los automovilistas a permanecer en sus hogares si no tienen necesidad de salir.

Aclaró que la o el ciudadano víctima de un funcionario público que le pida dinero, tiene todo el derecho de denunciar el hecho al Centro Integral de Atención Ciudadana (CIAC) al número 711-3513, o la Contraloría Municipal en la línea Quejatel 712-2037 y se procederá conforme lo indica la ley.

Agregó que trabajadores de empresas con actividad esencial, que deban desplazarse en su carro particular, el patrón les expedirá una carta aclarando el motivo por el cual no les aplica el ‘Doble Hoy no Circula’, siempre y cuando sea en horario de trabajo, de lo contrario, el agente de Tránsito y Vialidad aplicará el criterio y la amonestación de palabra.

Y para quien no tengan actividad esencial y requiera salir de su casa, pero la placa de su vehículo indica que no circula, recomendó solicite a algún compañero o amigo les brinde ayuda y lo traslade.

AUTOMÓVILES SIN PLACAS

En el caso de los automóviles que no traen placas, no pueden circular de lunes a viernes, por lo cual se les hace la invitación a que permanezcan en su casa, sin embargo sábado y domingo podrán transitar sin restricción alguna en lo que se define una medida para estos vehículos.

El 24 de abril, el Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, firmó un decreto para la implementación de este sistema preventivo durante la contingencia sanitaria, por lo cual Rivas Cuéllar pide la comprensión y cooperación de la ciudadanía.