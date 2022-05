Llama Américo al voto masivo contra las marrullerías y mapacherías

Tampico, Tam.- El doctor Américo Villarreal Anaya aseguró que en Tamaulipas es tiempo de que se vayan los malos gobiernos y llamó al voto masivo para que no haya marrullerías ni mapacherías.

“Quien los aguanta otros 6 años, que se vayan, ya no queremos esos gobiernos corruptos”, dijo.

Acompañado por seis senadores de la República, la secretaria general del CEN de Morena, Citlalli Hernández, diputados federales y locales y más de 15 mil personas, el candidato de Morena, PVEM y PT a la gubernatura de Tamaulipas afirmó:

“Nos dan pena, no han traído una propuesta firme, parece que no conocen el estado y no conocen sus problemas, no han escuchado a la gente y no nos dan soluciones, no tienen propuesta y aparte son corruptos, su campaña de difamación, los falsos testimonios y la hipocresía ha sido su característica, eso ya no lo queremos, lo rechazamos, lo repudiamos, no más”, expresó.

El doctor Américo llamó a cambiar la historia y a que el 5 de junio, el día de la gran batalla democrática, salgan a votar masivamente “para que los de enfrente no nos puedan hacer trampas, ni marrullerías, ni mapacherías”.

“Que no quede duda de la voluntad del pueblo tamaulipeco, yo les aseguro que estamos del lado correcto de la historia y que vamos a triunfar con una sociedad en paz, tranquila y trabajando y poder decir nosotros participamos en Tamaulipas en la Cuarta Transformación y nos equiparamos a los grandes héroes que hicieron grandes transformaciones. Nosotros vamos a cumplir con esa responsabilidad el 5 de junio de darle un nuevo rumbo a México y a Tamaulipas”, indicó.

En el tercer cierre regional de campaña, la tarde de este viernes, correspondiente a los municipios de Tampico, Madero, Altamira y Aldama, el candidato a la gubernatura del estado por Morena, PVEM y PT ratificó que el sur de Tamaulipas es territorio Morena y que en esta región que ha sido baluarte y se ha cubierto de gloria a lo largo de la historia de México, también es hora de hacer realidad la Cuarta Transformación.

Luego de recibir el bastón de mando de manos de Selina Martínez Flores, gobernadora estatal indígena y de Gildardo Galindo Rayo, gobernador nacional indígena, el cual simboliza las raíces, la cultura, el trabajo y el compromiso con los pueblos originarios, el doctor Américo Villarreal se comprometió a impulsar grandes proyectos para aprovechar las oportunidades del futuro y que este Estado con sus riquezas naturales y grandes recursos le haga justicia a todos los tamaulipecos.

Por su parte, la doctora María de Villarreal pidió a los miles de asistentes en el evento ser decididos y libres, y que el 5 de junio no nos tiemble la mano.

“Ahora si todo Tamaulipas va a ser el ejemplo de México y Morena va a estar orgullosa de nosotros; los tamaulipecos seremos los más felices en este país, lo vamos a lograr todos juntos”, señaló.

En el evento, también tomó la palabra la Secretaria General del CEN de Morena, Citlali Hernández Mora quien calificó la campaña del doctor Américo como “un acto de resistencia”.

“Los del gobierno no quieren soltar el poder, pero estamos a unos días de liberar este estado de un grupo delincuencial que se siente dueño de Tamaulipas”, indicó.

En esta campaña, expresó la dirigente morenista, hay un proyecto que representa lo peor de los vicios de la política, y están desesperados porque van a perder el estado.

Confió que a pesar de todos los intentos que del otro lado han hecho para tratar de detener el triunfo, el 5 de junio será una realidad que Américo será el próximo gobernador.

Por su parte, el senador Pedro Haces Barba arrancó los aplausos cuando mencionó que “Tamaulipas está enfermo y necesita un doctor, pero ya llegó mi amigo Américo Villarreal”.

“Con Américo habrá más empleos, mejores salarios y el sistema tripartita entre empresarios, trabajadores y tu gobierno siempre irán de la mano para que haya productividad en este estado que tanta falta le hace”.