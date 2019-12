Limitaciones de outsourcing atenta contra empresas

CD. VICTORIA, TAM.- Criminalizar y tratar de desaparecer la figura de la subcontratación u outsourcing, no sólo atenta contra la permanencia y generación de empleos, sino que emite señales negativas y de incertidumbre a los inversionistas, sostuvo José Joel Gómez Velazco.

“El problema no es la figura de outsourcing, sino que se ha abusado de esta y que si bien hay empresas que la han usado para evadir al fisco y los derechos de los trabajadores, existen compañías formales que ofrecen los servicios de tercerización”, agregó.

El Vice presidente de la CANACO en Matamoros señaló que existen empresas que recurren a la subcontratación y que ofrecen muchas ventajas y que benefician principalmente a las pequeñas y medianas empresas, por lo cual el análisis legislativo de esta debe ser en el sentido de regularla para su buena utilización pero no desaparecerla.

Pretender la desaparición de la figura de la subcontratación, por considerar que, al abusar de esta, es utilizada por la delincuencia organizada para evadir al fisco, como en el caso de la emisión de facturas falsas y afectar los derechos de los trabajadores, es un error ya que la Sub contratación es un esquema válido en cualquier parte y Economía del mundo.

Agregó que en México, el 95 por ciento de las empresas son PYMES y no todas pueden contar con la estructura suficiente para cubrir todas las actividades.

Ante esto, destacó que no se puede dejar al criterio de las autoridades cuáles pueden tercerizar y cuáles no porque es limitar la libertad de contratación, la libertad de trabajo que consagra la Constitución y pensamos que sería un retroceso que esta iniciativa que desaparece la subcontratación prospere.