Liga Tecos seis triunfos y asegura serie al vencer a Sultanes 8-5 en Laredo

Harold Ramírez, Aledmys Díaz y Matthew McDermott se apuntaron 2 producciones cada uno, en apoyo al 5to. triunfo del año para Junior Guerra

Laredo, Tx.- Tecos de los Dos Laredos aseguró su serie 19 de la campaña al superar a Sultanes de Monterrey con marcador de 8 carreras por 5, en juego celebrado en el Uni-Trade Stadium donde la ofensiva emplumada volvió a brillar siendo encabezada por par de producciones tanto de Harold Ramírez, Aledmys Díaz y Matthew McDermott.

Entre los tres ofensivos mencionados se consiguieron 10 de los 16 imparables de la jornada de miércoles para los de la frontera.

El triunfo correspondió para Junior Guerra (5-3) con 6.0 entradas de apenas una carrera, tres hits, seis abanicados y una base por bolas. Keone Kela bajó la persiana al retirar en tres hombres la novena entrada con salvamento para su estadística.

La caída fue para el abridor visitante, el zurdo Justus Sheffield (0-3), con 4.0 innings sobre la loma, de seis imparables, una carrera limpia y una sucia, dos pasaportes y seis rivales pasados por los strikes.

Desde el amanecer del encuentro, los Dos Laredos (51-41) se adelantaron 2 por 0 en el pizarrón gracias a batazo de Harold Ramírez que en jugada de selección y error del campocorto Gustavo Núñez en su tiro a la segunda base mandaba a Matthew McDermott a la registradora, y posteriormente llegaba hit productor al bosque central de Aledmys Díaz para producir a Alí Castillo.

Para el quinto rollo, Zoilo Almonte abrió la tanda para Sultanes (54-37) con doblete por el jardín de la derecha, y más tarde alcanzaba la registradora tras par de envíos descontrolados de Junior Guerra.

Con error del relevista Juan Gamez en tiro a la intermedia tras roletazo de Yadiel Hernández, la pizarra se movía 3-1 para los Binacionales en los spikes de Harold Ramírez en el quinto rollo.

El daño mayúsculo de los emplumados llegó en el sexto inning frente a Jesús Pirela con vuelacercas de parte de Matthew McDermott y Harold Ramírez con compañero en circulación, anotando con esos grandes batazos José Martínez y Alí Castillo, respectivamente, para el 7-1 parcial.

Sin embargo, la visita cerró la pizarra a 7-5 en la apertura de la octava entrada. Josh Lester y Víctor Mendoza ligaron sencillo y doble frente al zurdo Nick Ramirez. Ya con Anthony Vizcaya en el cerrito, el bateador emergente Donovan Casey llenó los senderos con hit al jardín de en medio, y con doblete de terreno de Zoilo Almonte aparecieron las primeras dos anotaciones del inning. Tanto José Cardona con rola por las paradas cortas, como Sebastián Elizalde con imparable por el central, mandaban otras dos al plato para apretar el marcador.

La carrera del seguro para los fronterizos apareció en el octavo rollo cuando Harold Ramírez conectaba doblete por el jardín derecho tras un out, y luego de wild pitch de Richard Rodríguez que lo movía a la antesala, Aledmys Díaz elevó a las profundidades del bosque izquierdo para poner el 8-5 final vía pisa y corre del colombiano.

Por Tecos también relevaron Michael Gomez (0.2IP, 1H, 2BB, 1K) y Connor Sadzeck (0.2IP, HLD). La visita presentó desde su bullpen a Ronaldo Alesandro (1.0IP, 2BB, 2K) y Zachary Leban (0.1IP, 1H).

La temporada regular terminará hoy con el juego 93 del calendario a iniciar a partir de las 19:30 horas en el Uni-Trade Stadium con el duelo monticular entre Nathan Antone (6-2, 5.09) y Luis Cessa (4-3, 4.96). Este juego podrá ser visto a través de ESPN y LMB.tv.

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E MTY 0 0 0 0 1 0 0 4 0 5 9 2 TECOS 2 0 0 0 1 4 0 1 x 8 16 0

PG: Junior Guerra (5-3, 4.51)

PP: Justus Sheffield (0-3, 3.38)

SV: Keone Kela (1, 2.70)

HR: Matthew McDermott 1, Harold Ramírez 1 (T2L)