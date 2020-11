Lidian en casa de Maradona con los drones

ARGENTINA.- Diego Maradona eligió un barrio cerrado de las afueras de Buenos Aires para continuar la rehabilitación de su más reciente problema de salud con la mayor privacidad posible. Pero eso al parecer es imposible para el ex astro.

Su abogado Matías Morla denunció este jueves que sobre el barrio San Andrés, en la localidad de Tigre -un suburbio al norte de la capital argentina-, vuelan drones que alteran la tranquilidad.

“Recién me comuniqué con autoridades locales quienes están preocupados por la cantidad de drones que sobrevuelan el country donde vive Maradona”, señaló Morla a través de sus redes sociales.

“Pido PRIVACIDAD para Diego y todos los vecinos, de lo contrario iniciaremos acciones legales contra quienes insistan con esta conducta”.

VIDEO: Argentine football legend Diego Maradona leaves hospital on Wednesday, eight days after undergoing surgery to remove a blood clot on his brain pic.twitter.com/NrBgRjZnvV

— AFP News Agency (@AFP) November 12, 2020